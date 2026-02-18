۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶

تأمین پایدار کالاهای اساسی ویژه ماه مبارک رمضان در استان یزد

یزد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: با برنامه‌ریزی فشرده، استان در تأمین مواد پروتئینی و اقلام تنظیم بازاری ماه مبارک رمضان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاجی‌حسینی با اشاره به عملکرد بخش تولیدات استان اظهار داشت: روزانه بیش از ۱۴۰ تن گوشت مرغ، ۱۲۰ تن تخم‌مرغ و ۶۵۰ تن شیر در استان تولید می‌شود که این میزان تضمین‌کننده تأمین کامل نیاز مصرفی است.

وی افزود: با ظرفیت کشتارگاه‌های فعال، امکان تأمین بیش از ۵۰ تن گوشت قرمز در روز برای استان فراهم است و هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در خصوص کالاهای تنظیم بازاری گفت: کارخانجات تولید قند در یزد روزانه بالغ بر ۴۵۰ تن شکر فرآوری می‌کنند که این امر موجب کافی و فراوان بودن ذخایر شکر و قند استان شده است.

حاجی‌حسینی در رابطه با برنج داخلی و خارجی، روغن و خرما نیز اعلام کرد: این کالاهای اساسی به مقدار کافی در شبکه‌های توزیع سطح استان موجود و در دسترس مردم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: سفره‌های مردم یزد در ماه مهمانی خدا، با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و تلاش شبانه‌روزی مسئولان، پربار و با برکت خواهد بود.

کد خبر 6753147

