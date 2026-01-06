زاکانی: بازسازی تهران پس از جنگ ۱۲ روزه غیرقابل باور اما واقعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در آئین تجلیل از عوامل مؤثر در نبرد اقتدار ملی ایران و بازسازی مناطق آسیب دیده با بیان اینکه جوهره پیروزی انقلاب اسلامی در خدابینی، خودندیدن و مجاهدت است، اظهار داشت: حفظ آمادگی برای مقابله با روزهای سخت، عامل کلیدی در این مسیر است. ما برای بازسازی تهران وعده به دولت دادیم با توکل به خدا و همت کارکنان شهرداری این وعده محقق شد. این درحالی است که روز نخست بازسازی کسی باور نمیکرد این بار برداشته شود.
شهردار تهران افزود: همه ایرانیان و دغدغهمندان کشور به نتیجهای که در بازسازی تهران حاصل شد شما افتخار کردند. خوشبختانه دولت نیز هیچ دغدغهای از این بابت پیدا نکرد و اگر ده برابر بیشتر از حجم کارهای جنگ دوازده روزه بار بر شهرداری تهران تحمیل میشد باز از پس آن بر میآمدیم.
زاکانی با توصیف فداکاری کارکنان مدیریت شهری در جنگ ۱۲ روزه گفت: در متن حادثه، اولین عنصری که پس از موشک و بمب به صحنه میآمد کارکنان شهرداری بودند و آخرین نفری که صحنه را ترک میکرد نیز آنان بودند. در این نبرد تک تک مسئولان مناطق، از منطقه چهار که بیشترین آسیب را دید تا منطقه یک، پای کار بودند.
شهردار تهران افزود: گاهی سرعت بازسازیها در مناطق مانند منطقه ۱ به قدری بالا بود که عدهای میگفتند تصاویر منتشر شده از فرآیند بازسازی واقعی نیست و کار هوش مصنوعی است. کاری که در جریان بازسازی تهران انجام شد اقدامی بینظیری بود و یک الگو برای کشور در مواجهه با بحران است. به ویژه آنکه در ایام جنگ سایر کارهای شهرداری در حوزه نگه داشت شهر و حمل و نقل عمومی و … نیز متوقف نشد.
زاکانی سپس با تاکید به لزوم آمادگی برابر تهدیدات دشمن اظهار داشت: دشمن در جنگ ۱۲ روزه ۱۰۰ درصد شکست خورد، ۱۰۰ درصد. اکنون دشمن پس از شکست خود دنبال به آشوب کشیدن کشور است؛ باید از دشمن انتقام گرفت، انتقام یعنی اینکه مردم در زندگی خود نباید دچار بحران شوند.
شهردار تهران در پایان گفت: گاهی آشوب و بحرانهای کشور ریشه در خارج ندارد و برخی از تصمیمات مسئولین به تنشها دامن میزند. با این وجود دستگاهها و مجموعههای مختلف باید در حداکثر آمادگی باشند. ما آماده باشیم دشمن حمله نمیکند اما اگر در خواب باشیم با حمله دشمن از خواب بلند میشویم.
