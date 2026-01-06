یک سرمربی گمنام هدایت چلسی را بر عهده گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برکناری انزو مارسکا از هدایت تیم فوتبال چلسی، مدیران این باشگاه لیام روزنیور سرمربی سابق تیم استراسبورگ فرانسه را به عنوان سرمربی جدید تیم خود انتخاب کردند...

لیام روزنیور در همین رابطه اظهار داشت: من در شرف تبدیل شدن به سرمربی جدید چلسی، یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های جهان هستم.

او افزود: می‌توانم به خانه برگردم، فرزندانم را ببینم و برای باشگاهی شگفت‌انگیز قرارداد ببندم و نمی‌توانم این فرصت را از دست بدهم.

روزنیور ادامه داد: این ۱۸ ماه در استراسبورگ بهترین دوران زندگی حرفه‌ای من بوده است.

لازم به ذکر است که تیم چلسی با انجام ۲۰ بازی و کسب ۳۱ امتیاز در رده پنجم جدول لیگ برتر انگلیس (جزیره) قرار دارد.