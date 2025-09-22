به گزارش خبرنگار مهر، مراسم انتخاب بهترین بازیکنان فوتبال جهان در سال ۲۰۲۵ (توپ طلا) شامگاه دوشنبه ۳۱ شهریور در سالن «تئاتر دو شاتله» شهر پاریس برگزار خواهد شد و برترین‌های فوتبال مردان و زنان معرفی می‌شوند.

۳۰ نامزد نهایی معرفی شدند اما بررسی عملکرد ستاره‌ها نشان می‌دهد که ۶ بازیکن در بخش مردان و ۶ بازیکن در بخش زنان شانس بیشتری برای تصاحب این جایزه معتبر دارند.

مدعیان بخش مردان

* عثمان دمبله (پاری‌سن‌ژرمن) با ۳۵ گل و ۱۴ پاس گل نقش مهمی در قهرمانی پاریسی‌ها در لیگ فرانسه و نخستین قهرمانی اروپایی این باشگاه ایفا کرد. او عنوان بهترین بازیکن لیگ و لیگ قهرمانان را هم کسب کرد.

* هری کین (بایرن مونیخ) با ۴۱ گل و ۱۲ پاس گل بالاخره نخستین جام مهم دوران حرفه‌ای خود را به دست آورد و با ۲۶ گل، آقای گل بوندس‌لیگا شد.

* کیلیان امباپه (رئال مادرید) در اولین فصل حضورش در اسپانیا ۴۴ گل زد و با ۳۱ گل، آقای گل لالیگا شد. او همچنین برای تیم ملی فرانسه به رکورد ۵۰ گل رسید.

* رافینیا (بارسلونا) با ۳۴ گل و ۲۲ پاس گل در سه جام بارسلونا نقشی کلیدی داشت و با ۱۳ گل، آقای گل لیگ قهرمانان اروپا شد.

* محمد صلاح (لیورپول) با ۳۴ گل و ۲۳ پاس گل لیورپول را به بیستمین قهرمانی در لیگ برتر رساند و برای چهارمین بار کفش طلای این رقابت‌ها را به دست آورد.

* لامین یامال (بارسلونا) ستاره ۱۸ ساله بارسلونا با ۱۸ گل و ۲۱ پاس گل، در کنار قهرمانی‌های داخلی، پدیده فصل فوتبال اروپا لقب گرفت.

مدعیان بخش زنان

در بخش زنان هم ستاره‌های بزرگی مدعی هستند.

* ایتانا بونماتی (بارسلونا) که دو بار این جایزه را برده، در آستانه سومین توپ طلا قرار دارد. او با وجود مشکلات جسمی، نقشی پررنگ در قهرمانی اسپانیا در یورو ایفا کرد.

* الِسیا روسو (آرسنال) با قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و یورو ۲۰۲۵ یکی از چهره‌های اصلی فصل گذشته بود و عنوان بهترین فوتبالیست سال از نگاه نویسندگان ورزشی را هم دریافت کرد.

* الکسیا پوتیاس (بارسلونا) با ۱۶ گل و ۱۱ پاس گل، باوجود ناکامی در اروپا، همچنان در جمع جدی‌ترین نامزدها قرار دارد.

* کلودیا پینا (بارسلونا) با ۲۴ گل در لیگ قهرمانان اروپا عنوان بهترین گلزن را از آن خود کرد و عملکرد درخشانی برای باشگاه و تیم ملی اسپانیا داشت.

* لوسی برنز (چلسی) باوجود مصدومیت، با تیم ملی انگلیس قهرمان اروپا شد و با چلسی هم سه‌گانه داخلی را فتح کرد.

* ماریونا کالدنتی (آرسنال) در اولین فصل حضورش در این تیم خوش درخشید، هم قهرمانی اروپا را تجربه کرد و هم در فینال یورو برای اسپانیا گلزنی کرد.

مراسم امسال با حضور ستاره‌های بزرگ فوتبال جهان برگزار می‌شود و باید دید در نهایت توپ طلای مردان و زنان به کدامیک از این نام‌های بزرگ خواهد رسید.