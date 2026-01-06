سالاری: کرمان با آثار جهانی و تنوع اقلیمی در گردشگری کشور برتر است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، ظهر سه شنبه در آئین تودیع و معارفه سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مرتضی نیکرو در ۱۱ ماه گذشته، اظهار کرد: صندلی مدیریت امانتی است که از فردی تحویل گرفته و به فردی دیگر سپرده می‌شود و حسن این امانت داری، ارائه کارنامه‌ای قابل دفاع و بر جای گذاشتن خاطره‌ای نیکو است.

وی با اشاره به معرفی مدیرکل جدید میراث‌فرهنگی استان گفت: محسن نژاد از مدیران باسابقه و با تجربه این حوزه است که سوابق ارزشمندی در استان فارس و ستاد وزارت میراث فرهنگی دارد.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تأکید بر جایگاه ممتاز استان کرمان در سطح کشور افزود: کرمان در حوزه‌هایی همچون معدن، صنعت، کشاورزی و میراث فرهنگی، جزو سه تا چهار استان برتر کشور است.

وی افزود: استان کرمان دارای حدود ۱۰ اثر ثبت جهانی در فهرست یونسکو و نزدیک به ۸۰۰ اثر ثبت ملی بوده و از نظر تنوع اقلیمی نیز هر چهار اقلیم آب و هوایی را در خود جای داده است.

سالاری، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان کرمان تصریح کرد: گردشگری کشاورزی، معدنی، کویری، نجوم، سلامت و مذهبی از جمله قابلیت‌های کم نظیر کرمان است و وجود شهرها و روستاهای شاخص گردشگری مانند میمند، شهداد، ماهان و بم و همچنین آستان مقدس شاه نعمت‌الله ولی (ع)، بستر مناسبی برای توسعه پایدار گردشگری استان کرمان فراهم کرده است.

وی با اشاره به زیرساخت‌های حمل و نقلی استان گفت: کرمان تنها استان کشور است که پنج فرودگاه فعال دارد و از شبکه ریلی گسترده‌ای برخوردار است.

معاون استاندار کرمان افزود: پهناورترین استان کشور بودن، وجود تمدن کهن جیرفت و تنوع کم نظیر طبیعی از سردترین تا گرم‌ترین نقاط مسکونی ایران، مزیت‌هایی است که به ندرت به‌صورت هم زمان در یک استان دیده می‌شود.

سالاری، با قدردانی از نگاه ویژه وزیر میراث فرهنگی به تمدن جیرفت اظهار کرد: تأکید وزیر میراث فرهنگی بر تمدن جیرفت به عنوان خاستگاه تمدن بشری، اقدامی ارزشمند است که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه گردشگری استان کرمان در سطح ملی و بین‌المللی ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان کرمان افزود: قالی کرمان با شهرت جهانی، گلیم سیرجان، مسگری کرمان و دیگر هنرهای سنتی استان از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و اقتصادی هستند که با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی هدفمند می‌توانند بار دیگر به جایگاه شایسته خود بازگردند.

سالاری، با بیان انتظارات مدیریت ارشد استان کرمان از حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: استاندار کرمان نگاه ویژه‌ای به توسعه گردشگری دارد و تحقق شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» مستلزم تلاش مضاعف، برنامه‌ریزی دقیق و هم افزایی همه دستگاه‌ها است و امیدواریم با مدیریت جدید، جایگاه شایسته استان کرمان بیش از پیش در سطح ملی و بین‌المللی تقویت شود.

گفتنی است در پایان این مراسم از زحمات مرتضی نیکرو سرپرست سابق میراث فرهنگی کرمان تقدیر و سید موید محسن نژاد به عنوان مدیرکل جدید میراث فرهنگی استان کرمان معرفی شد.