هدف اول مدیر جدید میراث فرهنگی کرمان «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موید محسن‌نژاد، ظهر سه شنبه در مراسم معارفه خود با اشاره به مزیت‌های رقابتی استان کرمان در حوزه میراث فرهنگی گفت: استان فارس با وجود داشتن بیشترین تعداد آثار ثبت جهانی، صرفاً در حوزه تاریخی غنی است، در حالی که کرمان علاوه بر آثار تاریخی، افتخار میزبانی یکی از دو اثر طبیعی جهانی کشور، یعنی بیابان لوت، را نیز داراست که این ظرفیت‌ها مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ مواریث معنوی، از شخصیت‌هایی نظیر سید محمدعلی گلاب‌زاده، پژوهشگر تاریخ، به عنوان داشته‌های ارزشمند استان کرمان یاد کرد.

مدیرکل جدید میراث فرهنگی کرمان با اعلام اینکه تخصص او در حوزه گردشگری است، محور اصلی برنامه‌های خود را بر یک پایه استوار کرد و اظهار نمود: برنامه مدیریتی من بر تدوین تقویم جامع رویدادهای گردشگری استان کرمان متمرکز خواهد بود و هر رویدادی باید بر مبنای این تقویم سازماندهی شود.

محسن‌نژاد، همچنین با ابراز افتخار از خدمت در دیار سردار شهید قاسم سلیمانی، در خصوص روز ملی استان کرمان در ۱۷ دی‌ماه گفت: برای ایجاد انگیزه سفر در گردشگران، در انتخاب روز کرمان باید بازنگری صورت پذیرد.

وی افزود: برای عملیاتی شدن شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵»، شناخت دقیق فصول کم سفر و پر سفر استان و برنامه‌ریزی متناسب با آن، امری ضروری است.

گفتنی است سید موید محسن نژاد، اصالتاً خوزستان می‌باشد و پیش از این مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس بوده است.