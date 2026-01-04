نیکرو: دقت در خدمات عامل ارتقای تصویر گردشگری استان کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکرو، پیش از ظهر یکشنبه در نشست ستاد اجرایی خدمات سفر استان کرمان با اشاره به نقش کلیدی ستاد اجرایی خدمات سفر در هماهنگی بین بخشی گفت: دقت در ارائه خدمات به گردشگران و توجه به جزئیات، عامل اصلی رضایتمندی مسافران و ارتقای تصویر گردشگری استان کرمان است و این مهم تنها با همکاری منسجم همه دستگاهها محقق میشود.
وی با تأکید بر ضرورت حضور فعال بخش خصوصی در کنار دستگاههای اجرایی افزود: بهبود کیفیت خدمات سفر نیازمند همافزایی واقعی میان نهادهای دولتی، شهرداریها، تشکلهای گردشگری و سرمایهگذاران بخش خصوصی است و هر دستگاه عضو ستاد باید با نگاه مسئولانه، سهم خود را در این مسیر ایفا کند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی کرمان ضمن قدردانی از حمایتهای استاندار کرمان از حوزه گردشگری، گفت: پشتیبانی استاندار کرمان و معاونان ایشان از برنامهها و رویکردهای نوآورانه گردشگری، بهویژه طرح برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵»، پشتوانهای ارزشمند برای توسعه پایدار گردشگری استان و معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی کرمان در سطح ملی و بینالمللی است.
نیکرو، با بیان اینکه دستگاههای عضو ستاد اجرایی خدمات سفر پیشنهادها و برنامههای اجرایی خود را با هدف بهبود خدماترسانی به گردشگران ارائه کنند افزود: جمعبندی این پیشنهادها میتواند به تدوین برنامهای عملیاتی و منسجم برای ارتقای سطح خدمات سفر در استان منجر شود.
وی، خاطرنشان کرد: هدف مشترک همه ما، خلق تجربهای خوشایند و ایمن برای گردشگران و تقویت جایگاه کرمان بهعنوان یکی از مقاصد شاخص گردشگری کشور است.
