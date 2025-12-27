نیکرو: قلعه تاریخی گلاشگرد شهرستان فاریاب مرمت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، با تأکید بر اهمیت مرمت و ساماندهی ابنیه تاریخی استان کرمان در مسیر حفاظت از هویت تاریخی و فرهنگی استان و توسعه گردشگری گفت: مرمت قلعه تاریخی گلاشگرد شهرستان فاریاب با تخصیص اعتبار بیشاز ۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی در حال انجام است.
وی با اشاره به روند مستمر مرمت ابنیه تاریخی استان کرمان افزود: عملیات مرمت این قلعه تاریخی در این مرحله شامل عملیات خاکی با دست، آواربرداری، عملیات مرمت و بنایی با خشت و سنگ، مرمت پی حصار قلعه با سنگ لاشه و مرمت حصار قلعه با خشت است.
وی بیان کرد: ابنیه تاریخی استان کرمان، سرمایههای ماندگار هویت فرهنگی و تاریخی کرمان هستند که حفاظت و ساماندهی مستمر آنها نهتنها یک وظیفه قانونی، بلکه مسئولیتی فرهنگی در قبال نسلهای آینده به شمار میآید و صیانت اصولی از این بناها با رویکرد علمی و تخصصی، زمینه حفظ اصالت تاریخی و جلوگیری از فرسودگی و آسیبهای تدریجی را فراهم میکند و نقش مؤثری در پایداری میراث فرهنگی استان دارد.
نیکرو، خاطرنشان کرد: ساماندهی و احیای هدفمند ابنیه تاریخی، در کنار معرفی درست آنها، میتواند به خلق جاذبههای جدید گردشگری و افزایش جذابیت مقصد کرمان برای گردشگران داخلی و خارجی منجر شود.
وی ادامه داد: این رویکرد علاوه بر جذب گردشگر، موجب افزایش ماندگاری مسافران، رونق اقتصادی جوامع محلی و حرکت در مسیر توسعه پایدار گردشگری خواهد شد و میراث تاریخی استان کرمان را به پیشران توسعه فرهنگی و اقتصادی تبدیل میکند.
