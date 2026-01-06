  1. اقتصاد
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

مصرف گاز بخش خانگی در یک هفته به ۴.۵۶۳ میلیارد مترمکعب رسید

مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء از ششم تا دوازدهم دی‌ ۱۴۰۴ همزمان با تداوم سرمای هوا به ۴ میلیارد و ۵۶۳ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی آمار شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد با وجود نوسان دمای هوا در هفته دوم دی‌، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز در برخی روزها با افزایش همراه بوده و در روزهای پایانی این بازه روندی کاهشی به خود گرفته است.

بر این اساس، شنبه ششم دی مصرف گاز در این بخش به ۶۴۳ میلیون مترمکعب رسید. این رقم در یکشنبه هفتم دی با افزایش، ۶۵۰ میلیون مترمکعب ثبت شد.

مصرف گاز در دوشنبه هشتم دی به ۶۳۹ میلیون مترمکعب کاهش یافت، اما سه‌شنبه نهم دی با افزایش محسوس به ۶۶۴ میلیون مترمکعب رسید، همچنین در چهارشنبه ۱۰ دی بیشترین مقدارمصرف این بازه و معادل ۶۹۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسید.

بر پایه این گزارش، مصرف گاز در پنج‌شنبه ۱۱ دی به ۶۵۶ میلیون مترمکعب کاهش یافت و در جمعه ۱۲ دی نیز با ثبت رقم ۶۲۱ میلیون مترمکعب، روند کاهشی مصرف در این بخش ادامه داشت.

کد خبر 6715739
فاطمه صفری دهکردی

