محورهای بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره تحولات ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت خارجه روسیه امروز سه شنبه درباره تحولات ونزوئلا و تجاوز آمریکا به این کشور با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: باید برای ونزوئلا حق تعیین سرنوشت بدون دخالت مخرب خارجی تضمین شود.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: مسکو از تلاش‌های مقامات ونزوئلا برای حفاظت از حاکمیت و منافع ملی خود استقبال می‌کند. روسیه خواهان کاهش تنش در ونزوئلا، حل مشکلات از طریق گفتگو و احترام به منشور سازمان ملل متحد است.

بیانیه وزارت خارجه روسیه در این باره اضافه می‌کند: آمریکای لاتین و کارائیب باید همچنان منطقه صلح باقی بمانند. مسکو بار دیگر بر همبستگی خود با مردم و دولت ونزوئلا تأکید می‌کند. روسیه برای رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، در حل چالش‌های پیش روی این کشور آرزوی موفقیت می‌کند.

مسکو در بیانیه مذکور می‌افزاید: روسیه آمادگی خود را برای ادامه حمایت و پشتیبانی لازم به ونزوئلا اعلام می‌کند.