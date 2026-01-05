به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «واسیلی نبنزیا»، نماینده روسیه در نشست امروز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل درباره ونزوئلا گفت: سلطهجویی آمریکا با زور، بر دهها کشور در نقاط مختلف جهان تأثیر میگذارد.
نماینده روسیه در نشست جاری اضافه کرد: ما تجاوز آمریکا به ونزوئلا را که نقض آشکار تمامی هنجارهای حقوق و قوانین بینالمللی است، محکوم میکنیم. ما از مقامات ارشد آمریکا میخواهیم که فوراً رئیس جمهور منتخب مشروع یک کشور مستقل و همسرش را آزاد کند.
«واسیلی نبنزیا» سپس اضافه کرد: هیچ توجیهی برای جنایت آمریکا در کاراکاس وجود ندارد. اختلافات (میان کشورها) باید از مسیر گفتگو حل و فصل شوند.
