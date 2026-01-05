  1. بین الملل
روسیه: تجاوز آمریکا به ونزوئلا را محکوم می‌کنیم؛«مادورو» فورا آزاد شود

نماینده روسیه در نشست شورای امنیت درباره ونزوئلا گفت: تجاوز آمریکا به کاراکاس را که نقض آشکار قوانین بین‌المللی است، محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی فوری رئیس جمهور منتخب ومشروع ونزوئلا هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «واسیلی نبنزیا»، نماینده روسیه در نشست امروز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل درباره ونزوئلا گفت: سلطه‌جویی آمریکا با زور، بر ده‌ها کشور در نقاط مختلف جهان تأثیر می‌گذارد.

نماینده روسیه در نشست جاری اضافه کرد: ما تجاوز آمریکا به ونزوئلا را که نقض آشکار تمامی هنجارهای حقوق و قوانین بین‌المللی است، محکوم می‌کنیم. ما از مقامات ارشد آمریکا می‌خواهیم که فوراً رئیس جمهور منتخب مشروع یک کشور مستقل و همسرش را آزاد کند.

«واسیلی نبنزیا» سپس اضافه کرد: هیچ توجیهی برای جنایت آمریکا در کاراکاس وجود ندارد. اختلافات (میان کشورها) باید از مسیر گفتگو حل و فصل شوند.

