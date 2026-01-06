به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا امروز سه شنبه اعلام کرد: من ظرف چند هفته با گروه‌های پارلمانی در اسپانیا تماس خواهم گرفت تا در مورد چگونگی مشارکت در برقراری آتش‌بس در اوکراین صحبت کنیم.

نخست‌وزیر اسپانیا سپس اضافه کرد: امیدواریم که در اسرع وقت به توافقی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین برسیم و پوتین آن را بپذیرد.

پدرو سانچز، سپس ادامه داد: ما نگران وقایع ونزوئلا هستیم و اقدام نظامی آمریکا را که ناقض قوانین بین‌المللی است، محکوم می‌کنیم. آنچه در کاراکاس اتفاق افتاد، سابقه‌ای خطرناک است که جهان را به سمت بی‌ثباتی سوق می‌دهد و همه اینها با انگیزه طمع به نفت و منابع طبیعی صورت گرفته است.