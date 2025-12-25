پوتین خطاب به مادورو: در برابر فشارهای خارجی کنار ونزوئلا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با ارسال پیامی برای نیکولاس مادورو، همتای ونزوئلایی خود به مناسبت سال نو میلادی، از روند بسیار موفق روابط روسیه و ونزوئلا در سال گذشته قدردانی کرد.

پوتین در این پیام خود بر اهمیت پیمان همکاری و مشارکت استراتژیک امضا شده بین روسیه و ونزوئلا که شرایط مطلوبی را برای تقویت تعامل کیفی و سازنده در زمینه‌های مختلف ایجاد کرده است، تأکید کرد.

رئیس جمهور روسیه بار دیگر بر همبستگی پایدار روسیه با مردم ونزوئلا در مواجهه با فشارهای خارجی بی‌سابقه تاکید و آمادگی مسکو را برای ادامه همکاری نزدیک با کاراکاس در مورد مسائل مربوط به دستور کار دوجانبه و بین‌المللی اعلام نمود.

پوتین همچنین برای همتای ونزوئلایی خود آرزوی سلامتی، شادی و موفقیت و برای مردم این کشور آرزوی صلح و رفاه کرد.