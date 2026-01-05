اسبقیان: جامعه ورزش بیدار و مقتدر برای پرچم ایران ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد شروین اسبقیان در مراسم ششمین سالگرد حاج قاسم سلیمانی ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا گفت: بر خود وظیفه می دانم سلامتی رهبر شجاع و فرزانه انقلاب را از درگاه حضرت حق مسئلت بدارم، خدای بزرگ را شاکریم که در این مراسم حضور داریم.

وی ادامه داد: از حضور جامعه مقتدر ورزش، ورزشکاران قهرمان و روسای سختکوش و مربیان و دیگر مسئولان قدردان هستم، آنچه مسلم است این حضور ارزشمند پیام رسایی به جریان نظام استکبار جهانی دارد.

وی تاکید کرد: این پیام مشخص است و تاکید دارد که جامعه ورزش که در طول پیروزی انقلاب اسلامی ٨ سال دفاع مقدس و دیگر بحران ها مانند سیل، زلزله، حمله اخیر به ایران حضور داشته، این حضور را امروز تکرار کرده و می گوید ورزش کشور با آرمان های شهدای مقدس، جنگ ١٢ روزه تحمیلی و … تجدید میثاق می کند.

معاون وزیر ورزش افزود: پیام این است که جامعه ورزش بیدار و مقتدر، ایستاده است، آنجا که قهرمانان ما پرچم جمهوری اسلامی ایران را بالا بردند، آنجا که قهرمانان بر این پرچم سجده کردند و ورزشکاری مانند امیرحسین زارع مقابل ان زانو زد و …. استکبار جهانی آشفته شد و عصبانی است.

اسبقیان تصریح کرد: استکبار جهانی باید از این عصبانیت بمیرد، جامعه ورزش نشان داد پیرو خط ولایت است و این مهم را امروز در سالگرد اسوه مقاومت نشان داد، جامعه ورزش بی تفاوت نیست، همیشه حضور فعال در صحنه دارد.

وی گفت: وقتی شیپور جنگ نواخته می شود، مرد از نامرد جدا می شود و جامعه ورزش همیشه در جایگاه حق ایستاده است.