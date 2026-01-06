موسوی: ایران و ترکیه دو کشور مهم منطقه و جهان اسلام هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال موسوی نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه ظهر امروز (سهشنبه ۱۶ دیماه ۱۴۰۴) با عبدالرحیم دوساک عضو گروه دوستی پارلمانی ترکیه با کشورمان در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه در ابتدای این دیدار، با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و دینی دو کشور، بر ضرورت تقویت مناسبات پارلمانی و تعاملات راهبردی میان تهران - آنکارا تأکید کرد و لزوم همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی برای مواجهه با چالشها و تحولات منطقهای را حائز اهمیت دانست.
موسوی، با اشاره به تمهیدات لازم برای برگزاری نهمین نشست شورایعالی همکاری ایران و ترکیه، با مهم برشمردن تبادل هیأتهای دولتی و تداوم تعاملات پارلمانی، از تقویت همکاریها میان گروههای دوستی پارلمانی دو کشور استقبال کرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت بازارچههای مرزی خاطرنشان کرد: تجارت مرزی و بازارچههای آن مسیری موفق است که منجر به امنیت و بهبود معیشت مرز نشینان میشود و این تجارت با حمایت مجالس دو کشور میتواند رونق بیشتری بگیرد.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه تحریمهای ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی علیه کشورمان و تهدیدات جدی جهان اسلام با سیاستهای رژیم جنگ طلب صهیونیستی تصریح کرد: ایران و ترکیه دو کشور مهم منطقه و جهان اسلام هستند که به سبب اشتراک نظر و منافع مشترک میتوانند موجبات تقویت جهان اسلام را فراهم کنند.
در ادامه این دیدار، عبدالرحیم دوساک، عضو گروه دوستی پارلمانی ترکیه با کشورمان نیز گفت: ترکیه مصمم به تقویت مناسبات در بخشهای مختلف به ویژه روابط دوجانبه پارلمانی است.
وی ضمن تأکید بر ارتقا سطح روابط دوکشور در حوزههای مختلف به ویژه در بخشهای اقتصادی، تجاری و سیاسی، خواستار همکاریهای استانی در مناطق مرزی و گذرگاهها و اتخاذ تمهیدات لازم برای رونقبخشی به بازارچههای مرزی شد.
نظر شما