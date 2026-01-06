هادی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر ا بیان اینکه کم‌بارشی‌های اخیر تأثیری بر تحقق اهداف کشت گندم در استان نداشته است، از موفقیت در تأمین بذرهای گواهی‌شده و دستیابی به سطوح پیش‌بینی‌شده در الگوی کشت خبر داد.

باقری افزود: این شرایط تأثیری بر اهداف برنامه‌ریزی‌شده کشت گندم نداشته است.

وی با اشاره به تأمین بذرهای گواهی‌شده برای گندم، بیان کرد: ضریب نفوذ بذر گواهی‌شده گندم در استان به بیش از ۴۰ درصد رسیده و این مقدار مطابق با استاندارد کشوری است.

باقری در ادامه تأکید کرد: باوجود کم‌بارشی‌ها، توانسته‌ایم به سطوح پیش‌بینی‌شده در الگوی کشت گندم دست یابیم.

وی گفت: باوجود شرایط کم‌آبی، تلاش‌ها بر مدیریت بهینه منابع آبی و استفاده از ارقام مقاوم در برابر خشکی متمرکز شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کشت کلزا اشاره کرد و افزود: سطوحی که زیر کشت کلزا رفته‌اند، به‌دلیل شرایط نامساعد آب‌وهوایی دچار بدسبزی و بی سبزی شده‌اند، که این امر موجب نگرانی در بخش تولیدات این محصول شده است.

باقری همچنین از پایش مستمر مزارع گندم برای جلوگیری از خسارات ناشی از عوامل زیان‌رسان از جمله آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز خبر داد. وی افزود: پایش مداوم مزارع و اجرای برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات و بیماری‌ها از جمله استراتژی‌های اصلی ما برای کاهش خسارات و افزایش بهره‌وری در این شرایط محیطی بوده است.

معاون جهاد کشاورزی مازندران تأکید کرد که مدیریت بهینه منابع آبی و استفاده از بذرهای مقاوم به خشکی نقش کلیدی در کاهش تلفات و حفظ سطح زیر کشت داشته است.