مهار آتش سوزی منزل متروکه سمنان بدون تلفات جانی

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک مورد حریق غروب سه شنبه در خیابان شهدای سمنان خبر داد و اظهار داشت: بلافاصله تیم‌های عملیاتی مجهز از ایستگاه شماره دو به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: نیروها مشاهده کردند توده عظیمی از ضایعات و مواد قابل اشتعال در یک واحد مسکونی متروکه کاملاً شعله‌ور شده و دود غلیظی منطقه را فرا گرفته است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با اشاره به اینکه ماهیت حریق شامل مواد خشک و ضایعات بود، ادامه داد: این خطر سرایت آتش به سازه اصلی ساختمان را بسیار زیاد افزایش می‌داد.

صباغی تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی بلافاصله تقسیم کار انجام دادند به این نحو که یک تیم عملیات اطفا را بر عهده گرفتند و تیم دیگر مأمور ایجاد خطوط دفاعی برای جلوگیری از انتقال شعله به ملک‌های مجاور شدند.

وی با اشاره به اینکه عملیات اطفا حریق با استفاده از تجهیزات تنفسی و لوله‌های آبدهی پرفشار انجام گرفت، افزود: پس از مدت کوتاهی، شعله‌های آتش به طور کامل مهار شد.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با تاکید بر اینکه در مرحله نهایی، عملیات تخلیه دود و لایروبی بقایای سوخته به انجام رسید، بیان داشت: این اقدام مانع شعله‌ور شدن مجدد حریق شد.

صباغی با تاکید بر اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات جانی و مصدوم نداشته است، اضافه کرد: خسارت مالی به ساختمان اصلی وارد نشد اما ضایعات موجود به طور کامل در آتش از بین رفتند.