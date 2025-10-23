  1. استانها
آتش‌سوزی ساختمان مسکونی در سمنان؛ ۷ نفر مصدوم شدند

سمنان- رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از وقوع حریق در ساختمانی مسکونی در شهر سمنان خبر داد و گفت: این حادثه مصدومیت دو آتش نشان و پنج شهروند را در پی داشته است.

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وقوع یک مورد حریق حوالی صبح پنجشنبه به سازمان آتش نشانی سمنان گزارش شد، ابراز داشت: حریق و بود به ساختمان مسکونی یک مجتمع در بلوار هشتم شهریور این شهر بوده است.

وی با بیان اینکه انس نشان‌های سه ایستگاه با امکانات کامل به محل حادثه اعزام شدند، افزود: کانون اصلی این حریق در طبق اول ساختمان بود.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه شدت آتش سوزی و حرارت بالا باعث محبوس شدن افراد شده بود، ابراز داشت: بلافاصله عملیات اطفا و نجات افراد گرفتار آغاز شد.

صباغی با بیان اینکه آتش نشان‌ها موفق به نجات پنج نفر از ساکنان این ساختمان شدند، تصریح کرد: در میان این افراد یک کودک یک ساله نیز بود که زنده بیرون آورده شدند.

وی بابیان اینکه علت این حریق در دست بررسی است، افزود: دو آتش نشان نیز در این حادثه دچار دود زدگی و مصدوم شدند که به مراکز درمانی انتقال یافتند.

