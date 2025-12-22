علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق در پارکینگ یک منزل مسکونی خیابان فجر سمنان خبر داد و ابراز داشت: پنج آتش نشان به همراه دو دستگاه اطفا خودرو عازم این مأموریت شدند.

وی ضمن قدردانی از حضور به موقع نیروها ادامه داد: نیروهای امدادی بلافاصله با سرعت عمل بالا مانع سرایت آتش به طبقات شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان در ادامه اظهار داشت: دود غلیظ در فضای ساختمان ناشی از حریق پارکینگ این منزل مسکونی باعث دود زدگی ساکنان شده بود.

صباغی تصریح کرد: با ارزیابی‌های اولیه امداد لازم به افراد داخل ساختمان داده شد اما شدت مصدومیت به حد تماس با اورژانس نبود و در محل خدمات را دریافت کردند.

وی از ایجاد خسارت مالی به وسایل داخل این انباری خبر داد و افزود: رعایت نکات ایمنی در خصوص نگهداری وسایل قابل اشتعال از این حوادث تلخ و بروز خسارت مالی پیشگیری می‌کند.