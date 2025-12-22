  1. استانها
  2. سمنان
۱ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳

آتش‌سوزی در پارکینگ منزل مسکونی سمنان؛ نجات ساکنان با حضور آتش‌نشانان

آتش‌سوزی در پارکینگ منزل مسکونی سمنان؛ نجات ساکنان با حضور آتش‌نشانان

سمنان-‌ رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان از وقوع حریق در پارکینگ یک منزل مسکونی در این شهر خبر داد و گفت: با حضور سریع مأموران، ساکنان ساختمان نجات یافتند.

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق در پارکینگ یک منزل مسکونی خیابان فجر سمنان خبر داد و ابراز داشت: پنج آتش نشان به همراه دو دستگاه اطفا خودرو عازم این مأموریت شدند.

وی ضمن قدردانی از حضور به موقع نیروها ادامه داد: نیروهای امدادی بلافاصله با سرعت عمل بالا مانع سرایت آتش به طبقات شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان در ادامه اظهار داشت: دود غلیظ در فضای ساختمان ناشی از حریق پارکینگ این منزل مسکونی باعث دود زدگی ساکنان شده بود.

صباغی تصریح کرد: با ارزیابی‌های اولیه امداد لازم به افراد داخل ساختمان داده شد اما شدت مصدومیت به حد تماس با اورژانس نبود و در محل خدمات را دریافت کردند.

وی از ایجاد خسارت مالی به وسایل داخل این انباری خبر داد و افزود: رعایت نکات ایمنی در خصوص نگهداری وسایل قابل اشتعال از این حوادث تلخ و بروز خسارت مالی پیشگیری می‌کند.

کد خبر 6698686

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها