سمنان- رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان از مهار سه حادثه حریق در یک روز در این شهر خبر داد و گفت: این حوادث بدون مصدومیت مهار شدند.

علی صباغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی شبانه روز گذشته مأموران آتش نشانی سمنان به سه حادثه حریق امداد رسانی کردند، ابراز داشت: خوشبختانه در این حوادث تلفات یا مصدوم گزارش داده نشده است.

وی افزود: در پی تماس شهروندان مبنی بر خروج دود از منزل مسکونی با ستاد فرماندهی ۱۲۵ آتش نشانی سمنان، امداد گران بلافاصله اعزام و با نردبان وارد ساختمان شده و به اطفا حریق پرداختند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه منزل مسکونی طبقه اول ساختمان در نبود مالک دچار حریق شده بود، ابراز داشت: مالکان قبل از ترک منزل و محل کار جریان برق لوازم برقی غیر ضروری را حتماً قطع کنند.

صباغی با بیان اینکه حادثه دوم مربوط به ایجاد حریق به واسطه اتصالی برق عامل کارگاه تراشکاری میدان امام حسن سمنان بود، تصریح کرد: حجم آتش بالا نبود و کارگاه هنگام عدم حضور مالک دچار آتش سوزی شده بود که خوشبختانه توسط نیروهای امدادی کنترل شد.

وی با بیان اینکه با تلاش آتش نشانان حریق پیک نیک در حیاط منزل مسکونی در خیابان رسالت اطفا شد، افزود: با تلاش آتش نشانان اطفا و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

