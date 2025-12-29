روز پر حادثه در آتش نشانی سمنان؛ ۴ حریق اطفا شد

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع چهار مورد عملیات اطفا حریق در شهر سمنان خبر داد و اظهار داشت: یک مورد خودرو و سه مورد دیگر مراکز تجاری و مسکونی بوده است.

وی از امداد رسانی به حریق گسترده یک کارگاه صافکاری و نقاشی خودرو در محور جاده نظامی سمنان خبر داد و افزود: عملیات اطفای این حادثه با توجه به شدت شعله‌ها و نزدیکی به واحدهای تجاری دارای ریسک بالایی بود.

۳ خودرو در صافکاری سوخت

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از حضور ۹ آتش نشان و چهار خودرو و همچنین تیم‌های پشتیبانی و کمکی در این عملیات خبر داد و اظهار داشت: حریق از داخل کارگاه آغاز و به خودروهای موجود سرایت کرده بود.

صباغی با اشاره به اینکه یک دستگاه خودروی نیسان به طور کامل در آتش سوخت و نابود شد، تصریح کرد: دو دستگاه خودروی سواری دیگر، شامل یک دستگاه سراتو و یک دستگاه پژو، به شدت در ناحیه بدنه و رنگ دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیر شدند.

وی افزود: بخش عمده‌ای از وسایل و ابزار تخصصی موجود در کارگاه نیز در اثر حریق متأسفانه از بین رفتند.

عملیات اطفا بدون مصدوم

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از حریق منزل مسکونی مسکن مهر سمنان به عنوان دیگر حادثه مهم روز دوشنبه نام برد و ادامه داد: با حضور به موقع نیروها حریق در مراحل اولیه مهار و از سرایت به کابینت‌های چوبی مجاور پیشگیری شد.

صباغی با اشاره به اینکه افزایش بیش از حد دمای اجاق گاز و انتقال حرارت به وسایل کاملاً اشتعال زا عامل این حادثه بود، تصریح کرد: این بی‌توجهی می‌توانست منجر به خطای جبران ناپذیری برای سکنه این خانه شود.

وی از اطفا حریق کانکس در میدان الغدیر سمنان توسط سه آتش نشان و یک خودرو عملیاتی از ایستگاه شماره یک خبر داد و افزود: علت این حریق اتصال و استفاده نا ایمن بخاری برقی داخل کانکس بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از اطفا حریق خودرو پراید در خیابان تعاون خبر داد و اضافه کرد: موتور و داشبورد این خودرو دچار حریق شده بود که با حضور به موقع نیروها از گسترش حریق پیشگیری شد.