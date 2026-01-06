طرح فرستاده ترامپ برای عملیات مشترک سوریه، اسرائیل و آمریکا در اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از ارائه پیشنهاد آمریکا برای ایجاد یک اتاق عملیات مشترک سوری، صهیونیستی و آمریکایی در اردن خبر داده است.

بر اساس این گزارش، تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه پیشنهاد ایجاد اتاق عملیات مشترک در اردن را به نمایندگان سوریه و رژیم اسرائیل ارائه کرده است.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی افزود که باراک این پیشنهاد را در جریان دیدارهای پاریس مطرح کرده و بر اساس آن، مذاکراتی در چارچوب این اتاق عملیات درباره خلع سلاح جنوب سوریه و عقب‌نشینی اسرائیل انجام خواهد شد.

در ادامه آمده است که این پیشنهاد همچنین بر تثبیت وضعیت نیروها و حفظ مواضع کنونی در مرز فلسطین اشغالی و سوریه بدون انجام اقدامات یک‌جانبه تأکید دارد.

براساس گزارش این شبکه، اتاق عملیات مشترک آمریکایی، سوری و صهیونیستی طبق پیشنهاد باراک، موضوعات سیاسی و نظامی و همچنین همکاری‌های اطلاعاتی را بررسی خواهد کرد.

این رسانه اضافه کرد که در این پیشنهاد، تبدیل مناطق مرزی سوریه و اراضی اشغالی به یک منطقه اقتصادی پیش‌بینی شده که تأمین مالی ایجاد آن بر عهده کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد بود.