  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱:۱۳

طرح فرستاده ترامپ برای عملیات مشترک سوریه، اسرائیل و آمریکا در اردن

جزئیات طرح فرستاده ویژه ترامپ برای عملیات مشترک سوریه، رژیم صهیونیستی و آمریکا در اردن منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از ارائه پیشنهاد آمریکا برای ایجاد یک اتاق عملیات مشترک سوری، صهیونیستی و آمریکایی در اردن خبر داده است.

بر اساس این گزارش، تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه پیشنهاد ایجاد اتاق عملیات مشترک در اردن را به نمایندگان سوریه و رژیم اسرائیل ارائه کرده است.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی افزود که باراک این پیشنهاد را در جریان دیدارهای پاریس مطرح کرده و بر اساس آن، مذاکراتی در چارچوب این اتاق عملیات درباره خلع سلاح جنوب سوریه و عقب‌نشینی اسرائیل انجام خواهد شد.

در ادامه آمده است که این پیشنهاد همچنین بر تثبیت وضعیت نیروها و حفظ مواضع کنونی در مرز فلسطین اشغالی و سوریه بدون انجام اقدامات یک‌جانبه تأکید دارد.

براساس گزارش این شبکه، اتاق عملیات مشترک آمریکایی، سوری و صهیونیستی طبق پیشنهاد باراک، موضوعات سیاسی و نظامی و همچنین همکاری‌های اطلاعاتی را بررسی خواهد کرد.

این رسانه اضافه کرد که در این پیشنهاد، تبدیل مناطق مرزی سوریه و اراضی اشغالی به یک منطقه اقتصادی پیش‌بینی شده که تأمین مالی ایجاد آن بر عهده کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد بود.

