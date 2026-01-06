  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۲۶

بیانیه مشترک سه‌جانبه آمریکا، اسرائیل و رژیم جولانی

بیانیه مشترک سه‌جانبه آمریکا، اسرائیل و رژیم جولانی

آمریکا، اسرائیل و رژیم جولانی در بیانیه‌ای بر ایجاد سازوکاری مشترک برای تسهیل هماهنگی میان سه طرف تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، در بیانیه‌ای مشترک آمریکا، سوریه و اسرائیل اعلام شد که مقامات ارشد اسرائیلی و سوری امروز با میانجی‌گری آمریکا در پاریس دیدار کردند.

در این بیانیه آمده است: نشست پاریس شامل گفت‌وگوهایی سازنده بود که محور آن احترام به حاکمیت و ثبات سوریه، امنیت اسرائیل و تحقق رفاه برای هر دو کشور بوده است.

همچنین ادعا شده است: سوریه و اسرائیل بار دیگر بر تعهد خود برای تلاش در جهت دستیابی به تدارک پایدار در حوزه امنیت و ثبات برای هر دو طرف تأکید کردند.

بر اساس این بیانیه، سوریه و اسرائیل تصمیم گرفتند یک سازوکار مشترک برای تسهیل هماهنگی فوری و مستمر در زمینه تبادل اطلاعات اطلاعاتی، کاهش تنش‌های نظامی، تعاملات دیپلماتیک و فرصت‌های تجاری ایجاد کنند.

کد خبر 6716069

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اورانیوم خالص IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      0 2
      پاسخ
      آقای جولانی ؛ همین آمریکایی که الان همراه آن بیانیه می دهی روزی مثل صدام سر نگونت خواهد کرد ....این را بفهم ،نفهم
    • IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      0 2
      پاسخ
      جولانی ملعون حرام زاده نجس سگ آمریکایی روزی به سرنوشت صدام دچار میشوی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها