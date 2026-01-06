به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، در بیانیه‌ای مشترک آمریکا، سوریه و اسرائیل اعلام شد که مقامات ارشد اسرائیلی و سوری امروز با میانجی‌گری آمریکا در پاریس دیدار کردند.

در این بیانیه آمده است: نشست پاریس شامل گفت‌وگوهایی سازنده بود که محور آن احترام به حاکمیت و ثبات سوریه، امنیت اسرائیل و تحقق رفاه برای هر دو کشور بوده است.

همچنین ادعا شده است: سوریه و اسرائیل بار دیگر بر تعهد خود برای تلاش در جهت دستیابی به تدارک پایدار در حوزه امنیت و ثبات برای هر دو طرف تأکید کردند.

بر اساس این بیانیه، سوریه و اسرائیل تصمیم گرفتند یک سازوکار مشترک برای تسهیل هماهنگی فوری و مستمر در زمینه تبادل اطلاعات اطلاعاتی، کاهش تنش‌های نظامی، تعاملات دیپلماتیک و فرصت‌های تجاری ایجاد کنند.