به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بر اساس بیانیه منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای انتقالی جنوب یمن، دبیرخانه عمومی این شورا در عدن به ریاست «نزار هیثم» معاون دبیرکل، نشست دوره‌ای خود را برگزار کرده و آخرین تحولات میدانی در جنوب یمن را مورد بررسی قرار داده است.

در این بیانیه ادعا شده که اوضاع امنیتی حضرموت پس از «تحمیل عقب‌نشینی نیروهای جنوبی با زور» دچار تنش شده است. همچنین در این نشست به تلاش‌های عربستان در چارچوب «راه حل سیاسی» و برگزاری گفت‌وگوی جنوبی در ریاض اشاره شده است.

عربستان سعودی روز شنبه از تمامی جریان‌های جنوبی خواسته بود در نشستی که ریاض میزبان آن است، برای تدوین راهکارهای مرتبط با مسئله جنوب شرکت کنند.

شورای انتقالی جنوب در ادامه نشست خود بر «ضرورت یافتن راه حل‌های فوری برای حفظ امنیت و ثبات» و همچنین «هدایت جنگ در مسیر اهدافی که ائتلاف عربی به رهبری عربستان برای آن تشکیل شد» تأکید کرده است.

این شورا همواره بر مطالبات جدایی‌طلبانه خود پافشاری می‌کند.

در مقابل، دولت خودخوانده یمن تاکنون واکنشی رسمی به ادعاهای شورای انتقالی نشان نداده است.

با این حال، شامگاه دوشنبه «سالم الخنبشی» استاندار حضرموت، از تکمیل روند تحویل‌گیری پادگان‌ها از نیروهای شورای انتقالی خبر داد؛ روندی که پس از تصمیم «رشاد العلیمی» رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری برای انتصاب وی به فرماندهی نیروهای «سپر میهن» در حضرموت آغاز شد.

پس از استقرار نیروهای سپر میهن درحضرموت، استاندار این استان روز سه‌شنبه در نشست با فرماندهان نظامی و امنیتی در شهر المکلا، آخرین وضعیت میدانی و اقدامات مربوط به تثبیت امنیت و بازگشت شرایط عادی را بررسی کرد.

وی بر ضرورت هماهنگی میان واحدهای نظامی و امنیتی برای اجرای طرح‌های میدانی تأکید کرد.

تحولات اخیر در حالی است که یمن ۳۰ دسامبر گذشته شاهد تنش‌هایی بی‌سابقه بود؛ جایی که عربستان، امارات را به حمایت از تحرکات نظامی شورای انتقالی در حضرموت و المهره متهم کرد. در همان روز، ائتلاف سعودی از هدف قرار دادن یک محموله سلاح «ارسالی از امارات» در حضرموت خبر داد و العلیمی نیز توافق دفاع مشترک با ابوظبی را لغو کرد.

امارات این اتهامات را رد کرده و مدعی شده بود محموله سلاح صرفاً برای نیروهای خود در یمن ارسال شده است. ابوظبی همچنین اعلام کرد باقی‌مانده نیروهایش را از یمن خارج می‌کند.

شورای انتقالی جنوب یمن همچنان بر جدایی جنوب یمن از شمال پافشاری می‌کند؛ ادعایی که دولت خودخوانده یمن آن را رد کرده و بر وحدت سرزمینی کشور تأکید دارد. یمن در ۲۲ مه ۱۹۹۰ با ادغام شمال و جنوب به شکل کنونی درآمد.