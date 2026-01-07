  1. بین الملل
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

برکناری دو وزیر شورای ریاستی یمن در پی فرار الزبیدی

شورای ریاستی یمن پس از فرار رئیس شورای انتقالی جنوب، دو تن ازوزیران خود را برکنار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، شورای ریاستی یمن امروز چهارشنبه و در پی فرار عیدروس الزبیدی رئیس شورای انتقالی وابسته به امارات در جنوب یمن، «عبدالسلام حمید» وزیر حمل و نقل و «واعد باذیب» وزیر برنامه‌ریزی و همکاری بین‌المللی را از سمت‌هایشان برکنار کرده و توصیه‌ای مبنی بر ارجاع آنها به تحقیقات قضائی صادر شد.

شورای ریاستی یمن همچنین در نشست اضطراری خود «پیگرد و دستگیری عاملان توزیع سلاح و تهدید صلح داخلی، و تحویل آنها به عدالت و مجازات آنها» را تصویب کرد.

این شورا همچنین عضویت عیدروس الزبیدی را از شورا ساقط و او را به دادستان کل ارجاع داد.

خبرگزاری سبأ پیش از این گزارش داده بود که رشاد العلیمی رئیس شورای ریاستی یمن، با صدور حکمی عضویت عیدروس الزبیدی رئیس شورای انتقالی جنوب را از شورا ساقط و او را به اتهام خیانت بزرگ به دادستان کل ارجاع داده است.

