  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۴

شنیده شدن صدای تیراندازی در اطراف کاخ معاشیق در عدن

شنیده شدن صدای تیراندازی در اطراف کاخ معاشیق در عدن

منابع خبری از تیراندازی در اطراف کاخ ریاست جمهوری معاشیق در عدن در جنوب یمن خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از تیراندازی در عدن خبر می دهند.

شاهدان عینی اعلام کردند که صدای تیراندازی در اطراف کاخ ریاست جمهوری معاشیق در عدن در جنوب یمن شنیده می شود.

هنوز جزئیات بیشتری مخابره نشده است.

کد خبر 6715958

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها