شنیده شدن صدای تیراندازی در اطراف کاخ معاشیق در عدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از تیراندازی در عدن خبر می دهند.

شاهدان عینی اعلام کردند که صدای تیراندازی در اطراف کاخ ریاست جمهوری معاشیق در عدن در جنوب یمن شنیده می شود.

هنوز جزئیات بیشتری مخابره نشده است.