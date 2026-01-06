صنعا: جنگ آینده با رژیم صهیونیستی متفاوت خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد مفتاح رئیس دولت یمن در صنعا در استان عمران با اشاره به تسلیحات و تجهیزات جدیدی که صنعا در اختیار گرفته است، تأکید کرد که دور آینده جنگ با رژیم صهیونیستی با درگیری‌های قبلی متفاوت خواهد بود.

وی اشاره کرد که آمریکا و اسرائیل با هدف قرار دادن تأسیسات، منافع و خدمات عمومی در یمن به دنبال فروپاشی این کشور بودند.

وی با اشاره به اینکه دولت برای بازسازی پروژه‌های آسیب دیده تلاش می‌کند، ابراز داشت که یمن در عین حال برای دور بعدی جنگ با دشمن در تمام سطوح آماده می‌شود که کاملاً با وضعیت دوره قبل متفاوت خواهد بود.

از سوی دیگر محمد الفرح عضو دفتر سیاسی انصارالله با اشاره به ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا توسط آمریکا در توئیتی نوشت که سیاست دولت آمریکا بر مبنای فشار و تکبر استوار است و هرچه کشورها در برابر تهدیدات آن سکوت یا عقب‌نشینی کنند، طمع و تکبر آن بیشتر می‌شود، اما کشورهایی که با قاطعیت و سرسختی با آن مقابله می‌کنند، در نهایت آن را مجبور به عقب‌نشینی می‌کنند.

او تأکید کرد که این سیاست به وضوح در رویارویی یمن با آمریکا آشکار شد و یمن ثابت کرد کشوری که اراده و توانایی دفاع از حاکمیت و استقلال خود را دارد، می‌تواند در برابر تهدیدات آمریکا بایستد.

الفرح تأکید کرد که تنها ملاحظات بین‌المللی که آمریکا را مهار می‌کند، قدرت و سرسختی رقیب است و سکوت و سهل‌انگاری در برابر تهدیدات آن به معنای توانمندسازی آن برای سلطه و زورگویی بیشتر است. موضع یمن نمونه عملی از چگونگی مقابله با تهدیدات آمریکا از طریق پایداری و اتکا به قدرت ملی بود.

وی افزود که تحولات آمریکای لاتین و تهدیدات فزاینده علیه رؤسای جمهور کشورها، نشانه‌ای از رویکرد سیاستی است که دولت آمریکا دنبال می‌کند و ایستادگی قاطع در برابر این سیاست‌ها تنها راه حفاظت از حاکمیت و استقلال ملی کشورها است.