۲۵ کشته و زخمی در حملات عربستان سعودی به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع شورای انتقالی جنوب یمن اعلام کردند که بیش از ۲۵ نفر از جمله زنان و کودکان در حملات عربستان سعودی به منطقه زبید واقع در ضالع در جنوب یمن کشته و زخمی شدهاند.
بر اساس این گزارش عربستان بیش از ۱۵ حمله هوایی به منطقه زبید زادگاه «عیدروس الزبیدی» رئیس شورای انتقالی یمن در منطقه ضالع انجام داده است.
المیادین گزارش داد که جنگندههای سعودی از ساعتی پیش اهداف متفرقه در منطقه ضالع را بمباران کردند.
سخنگوی ائتلاف جنگی یمن در توجیه این حملات گفته است که الزبیدی نیروهای زیادی شامل تسلیحات سنگین و سبک و مهمات را از پادگانهای حدید و صولبان به سمت ضالع حرکت داد.
بر اساس اعلام سخنگوی ائتلاف سعودی در یمن، این ائتلاف حملات پیشگیرانهای را در سحرگاه امروز انجام داده است تا طرحهای الزبیدی برای گسترش درگیری در ضالع خنثی کند.
نیروهای ائتلاف از همه ساکنان مناطق درگیر خواسته است به پادگانهای عدن و ضالع نزدیک نشوند و برای حفظ جان خود از هرگونه تجمع خودروهای نظامی دوری کنند.
نظر شما