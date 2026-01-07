اوج تنش بین مزدوران یمنی؛ رئیس شورای انتقالی جنوب فرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با به اوج رسیدن درگیری‌ها بین نیروهای وابسته به امارات متحده عربی و عربستان در یمن، منابع محلی از حملات هوایی گسترده عربستان سعودی به اردوگاه الزند وابسته به شورای انتقالی در منطقه زبید در استان ضالع واقع در جنوب یمن خبر می‌دهند.

در همین راستا شبکه خبری المیادین به نقل از ائتلاف سعودی اعلام کرد که عیدروس الزبیدی رئیس شورای انتقالی به مکانی نامعلوم فرار کرده است.

سخنگوی ائتلاف سعودی ضمن اعلام خبر فرار الزبیدی تصریح کرد که سایر رهبران شورای انتقالی را در هواپیمایی که اجازه پرواز به ریاض را داشت، رها کرد.

در همین رابطه رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاستی نیروهای مزدور یمنی، عیدروس الزبیدی را از عضویت در شورای رهبری برکنار کرد و پرونده او را به دلیل ارتکاب خیانت بزرگ به دادستان کل ارجاع داد.

رشاد العلیمی در این رابطه گفت: اتهامات الزبیدی شامل تشکیل باند مسلح و ارتکاب قتل افسران و سربازان نیروهای مسلح است.

از سوی دیگر منابع محلی از انجام بیش از ۶ حمله هوایی سعودی خبر داد که تسلیحات و تجهیزات نظامی را پس از انتقال از عدن هدف قرار داد و انفجارهای بزرگی را در شهر ضالع به دنبال داشت.

سخنگوی ائتلاف جنگی یمن نیز گفت که الزبیدی نیروهای زیادی شامل تسلیحات سنگین و سبک و مهمات را از پادگان‌های حدید و صولبان به سمت ضالع حرکت داد.

بر اساس اعلام سخنگوی ائتلاف سعودی در یمن، این ائتلاف حملات پیشگیرانه‌ای را در سحرگاه امروز انجام داده است تا طرح‌های الزبیدی برای گسترش درگیری در ضالع خنثی کند.

المیادین اعلام کرد که ده‌ها کشته و زخمی در حملات هوایی عربستان سعودی به ضالع در جنوب یمن به جای مانده است.

نیروهای ائتلاف از همه ساکنان مناطق درگیر خواسته است به پادگان‌های عدن و ضالع نزدیک نشوند و برای حفظ جان خود از هرگونه تجمع خودروهای نظامی دوری کنند.