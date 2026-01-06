  1. بین الملل
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۸:۳۸

استقرار عناصر عربستان در مقرهای نظامی استان مرزی یمن

در ادامه درگیری‌ها میان عناصر ابوظبی و ریاض در یمن، نیروهای وابسته به عربستان در پایگاه‌های نظامی استان مرزی شرق این کشور مستقر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مسئولان محلی در استان مرزی المهره واقع در شرق یمن تاکید کردند که نیروهای وابسته به عربستان کنترل تمام پایگاه‌های نظامی این استان را به دست گرفته‌اند.

آنها اضافه کردند که اقدامات قانونی علیه کسانی که در حمله به پایگاه‌های نظامی در المهره دست داشته‌اند اتخاذ خواهد شد.

لازم به ذکر است که عربستان سعودی در روزهای اخیر با بیرون راندن عناصر وابسته به امارات (شورای انتقالی جنوب یمن) از استان‌های حضرموت و المهره، نقشه نفوذ خود و احتمال تقسیم این مناطق را باز ترسیم کرده و درگیری با امارات در شرق یمن را به نفع خود پیش برده است.

