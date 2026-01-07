به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور از ترافیک سنگین در برخی ورودی‌های پایتخت خبر داد و تأکید کرد: محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین_کرج_تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و همچنین در آزادراه تهران_کرج_قزوین محدوده کمالشهر سنگین گزارش شده است.

وی افزود: ترافیک در بزرگراه ورامین_تهران محدوده قلعه‌نو و در محور شهریار_تهران نیز در برخی مقاطع سنگین است.

به گفته جانشین پلیس راه راهور فراجا، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران_بومهن، آزادراه تهران_پردیس، آزادراه تهران_شمال و آزادراه قزوین_رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و هیچ‌گونه مشکل جوی در محورهای شمالی کشور وجود ندارد.

سرهنگ محبی همچنین از مسدود بودن برخی محورهای غیرشریانی خبر داد و گفت: محورهای پونل_خلخال و خوانسار_بوئین‌میاندشت به‌طور کامل مسدود هستند.

وی ادامه داد: محورهای گنجنامه_تویسرکان، سروآباد_پاوه (گردنه تته) و سی‌سخت_پادنا نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود بوده و تردد در آن‌ها امکان‌پذیر نیست.