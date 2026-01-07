واگذاری ۳۷۳ فرزندخوانده از ابتدای سال جاری در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدیسرشت کارشناس مسئول فرزندخواندگی بهزیستی استان تهران در جمع خبرنگاران، با تشریح فرآیند پذیرش و واگذاری کودکان بیسرپرست و بدسرپرست گفت: خانوادهها برای ورود به چرخه فرزندخواندگی، ابتدا در سامانه ملی فرزندخواندگی ثبتنام کرده و مدارکی شامل مدارک شناسایی، شغلی، تحصیلی، بیمه، ازدواج و مسکن را بارگذاری میکنند.
وی افزود: پس از بررسی اولیه، کارشناسان شهرستان با متقاضیان تماس گرفته و زمان مصاحبه تعیین میکنند. در صورت احراز شرایط، خانوادهها موظف به طی مراحل تکمیلی از جمله مشاوره تخصصی فرزندخواندگی، بازدید از منزل، معاینات پزشکی قانونی (سلامت جسمی، روانی و عدم اعتیاد) و استعلامهای هویتی و سابقهای هستند. در نهایت پرونده در کمیته فرزندخواندگی مطرح و درباره تأیید یا رد خانواده تصمیمگیری میشود.
محمدیسرشت با اشاره به نحوه معرفی کودک به خانوادههای تأیید شده گفت: انتخاب کودک بر اساس شرایط خانواده انجام میشود و تلاش میکنیم از نظر ظاهری، بیشترین شباهت ممکن میان کودک و خانواده برقرار باشد.
وی با تأکید بر توسعه طرح «خانواده میزبان» تصریح کرد: در این مدل، کودکان بهصورت موقت در خانوادهها نگهداری میشوند تا فرآیندهای قانونی تعیین تکلیف آنها طی شود. این رویکرد گامی مهم در مسیر حذف تدریجی مراکز نگهداری و جایگزینی آن با مراقبت خانوادگی است.
کارشناس مسئول فرزندخواندگی بهزیستی استان تهران ادامه داد: کودک پس از طی مراحل قضائی و دریافت حکم، از خانواده میزبان تحویل خانواده متقاضی میشود. این فرآیند معمولاً بین دو تا سه هفته زمان میبرد.
وی با اشاره به آمارهای موجود گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۷۳ کودک به خانوادهها واگذار شدهاند و با توجه به تقویت طرح خانواده میزبان، پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال به بیش از ۴۰۰ کودک برسد. همچنین حدود ۲۰۰ خانواده آماده تحویل فرزند در تهران در نوبت قرار دارند و نزدیک به ۲ هزار خانواده دیگر نیز در صف انتظار هستند.
محمدیسرشت درباره انتخاب نام کودک توضیح داد: هنگام پذیرش اولیه، نام موقت توسط مددکار تعیین میشود اما پس از واگذاری، خانواده جایگزین این حق را دارد که نام دلخواه خود را برای کودک انتخاب کند و پس از شش ماه، شناسنامه جدید صادر میشود.
وی در خصوص مسائل حقوقی و ارث نیز گفت: بر اساس قانون، فرزندخوانده از خانواده ارث نمیبرد و همین موضوع گاهی با نظر قاضی همراه با تعهد وصیت یکسوم اموال یا انتقال بخشی از دارایی به نام کودک جبران میشود که این موضوع کاملاً به نظر قاضی بستگی دارد.
وی در پایان تأکید کرد: با اطلاعرسانی مناسب و رفع موانع قانونی و اجرایی، مشکلات پیشین از جمله مسائل بیمهای کودکان بیمار نیز برطرف شده و در حال حاضر مانع جدی برای فرزندخواندگی وجود ندارد.
