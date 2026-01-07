فراخوان «روزهای سینمای ایران در فرانسه ۲۰۲۶» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد «روزهای سینمای ایران در فرانسه ۲۰۲۶» با شعار «از مسیر کهن جاده ابریشم تا پرده‌های پاریس؛ روایت ایرانی، نگاه فرانسوی» با هدف معرفی استعدادهای نوظهور و تجربه های تازه سینمای ایران به مخاطبان فرانسوی از ماه مارس تا دسامبر سال ۲۰۲۶ در فرانسه برگزار خواهد شد.

این برنامه شامل نمایش منتخبی از آثار بلند سینمایی ایران به همراه نشست‌های پرسش و پاسخ آنلاین با فیلمسازان است و با همکاری مرکز ایران و فرانسه (CFI) و باشگاه سینمای جاده ابریشم برگزار می‌شود.

بر اساس این فراخوان، ۶ فیلم بلند سینمایی برای حضور در این رویداد انتخاب خواهند شد. هیئت انتخاب آثار متشکل از ژان کلود ووآزن متخصص تاریخ ایران، باستان شناس، مدیر پیشین مؤسسه فرانسه در تهران و عضو انجمن آسیایی پاریس و منیر قیدی و حسین نمازی از کارگردانان و سینماگران ایرانی است. دبیر اجرایی این رویداد سینمایی نیز سید وحید یعقوبی مدرس دانشگاه و کارشناسی هنری مرکز ایران و فرانسه است.

ثبت‌نام در این رویداد از ۱۶ دی آغاز شده و تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ ادامه دارد.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی، شرایط کامل فراخوان و نحوه ثبت‌نام می‌توانند به وب سایت مرکز ایران و فرانسه به آدرس https://www.france-iran.org/ مراجعه کنند.