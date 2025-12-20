به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم سینمایی «جان که میدادم» به نویسندگی و کارگردانی آکو زندکریمی و تهیهکنندگی سیدامیر سیدزاده پس از پایان فیلمبرداری در تهران و کردستان و پایان مراحل فنی آماده نمایش و پخش شد.
سیدزاده پیشازاین فیلمهایی چون «زندگی جای دیگری است»، «ناخواسته»، «خانوم»، «سهیلا شماره ۱۷»، «مادر قلب اتمی»، «تعارض» و «داد» را در حوزه سینما، سرمایهگذاری و تهیهکنندگی کرده است.
زندکریمی دانشآموخته رشته کارشناسی سینماست و در کارنامه وی پیش از ساخت این فیلم کارگردانی بیش از ۸ فیلم کوتاه داستانی از جمله «دیگری»، «چمدان»، «مادرزاد» و «ذبح» دیده میشود.
در خلاصه داستان «جان که میدادم» آمده است: جمشید، پس از سالها، خانواده گمشدهاش را در سرزمینی جادویی مییابد، اما آنها را به یاد نمیآورد.
میثم دامنزه، مینو شریفی، سعید احمدی، آوین جوانمیری، میلاد اشکالی، کژوان محمدی، آرش آقابیگ، ایمان درویشی، فریدون حامدی، زاهد زندی، هانا مرادی، اکرم مرب، سرور خوشاقبال، سروک غلامی، علی ساعدپناه، آرسام رستمی، سما بابایی، کیوان شیخ احمدی، عدنان احمدی، حامد بابایی، نظام روشنی و کیومرث شاطبی در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.
عوامل فیلم سینمایی «جان که میدادم» عبارتند از: نویسنده و کارگردان: آکو زندکریمی، تهیهکننده: سید امیر سیدزاده، مجری طرح: محمدحسین سیدزاده، مشاور کارگردان: محمدحسین لطیفی، مدیر فیلمبرداری: علی حسینزاده، تدوین: حسین جمشیدی گوهری، مدیر صدابرداری: ایرج نوروزی، صداگذار: احسان افشاریان، اصلاح رنگ و نور: شیرین اخلاصی، طراح جلوههای ویژه: امین پهلوانزاده، طراح کانسپت و انیماتور: بابک بیگی، آهنگساز: فواد قهرمانی، طراح صحنه: فریاد صالحی، طراح لباس: شنو صالحی، طراح چهرهپردازی: بهنام معیریان، مدیر برنامهریزی و گرافیست: اشکان ساعدپناه، مدیر تولید: آرمین پورمحمد، منشی صحنه: شکیلا معزی، دستیاران کارگردان: نیما عبدالعظیمی، آرمین ابراهیمی، جانشین تولید: آوات درویشی، دستیاران فیلمبردار: پویا سجادیان، علی حمیدی، حامدی قطبی، ایمان زمانی، محمدرضا شکیبا، اپراتور دوربین: عرفان تیره، دستیار تدوین: نیلوفر بشیگ، دستیار صدابردار: نیما نوروزی، دستیاران گریم: سولماز خندانی، سارا خندانی، ثنا هدایت مظهری، دستیاران صحنه: همایون کاشانی تنباکویی، بهنام مرادی، آکو خسروی، عدنان احمدی، دستیار لباس: آرینا داستان، تدارکات: کیومرث شاطبی، فرشاد احمدی، طاهر احمدی، زانا قربانی، حملونقل: علی ساعدپناه، عبدالقادر رستمی، نظام روشنی، اشکان بابایی، سعید مرادی، مسئول اسکان و راهنمای محلی: سروک غلامی، پشتیبانی فنی: لنز ایران، عکاس: فریبا رشیدی، تیزر: امید میرزایی، مترجم: یکتا بیگی و مشاور رسانهای: علی کشاورز.
