«رزگار» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «رزگار» به کارگردانی گشین میراحمدی، نویسندگی زانیار لطفی و گشین میراحمدی و تهیه‌کنندگی علی کشاورز، پس از پایان فیلمبرداری در سنندج و طی مراحل فنی آماده نمایش و پخش شد.

میراحمدی، پیش از ساخت این فیلم تجربه کارگردانی فیلم‌ مستند «تار و پود» و برنامه‌ریزی، دستیاری کارگردان و دستیاری صحنه چند فیلم کوتاه مانند «درخت انار»، «حمال»، «رِد» و ... را در کارنامه خود داشته است.

در خلاصه داستان «رزگار» آمده است: «زندگی پرستاری به تصمیمی مهم، گره خورده است.»

رزگار خاطری، میلاد اشکالی، پیام علوی، صاحب یوسفی، فرزین شریفی‌زاده و دانیال امیریان در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل فیلم کوتاه «رزگار» عبارتند از کارگردان: گشین میراحمدی، تهیه‌کننده: علی کشاورز، نویسنده: زانیار لطفی، گشین میراحمدی، مجری‌طرح: فرهاد افراسیابی، مدیر فیلمبرداری: نوید زارع، تدوین: پگاه احمدی، مدیر صدابرداری: نعمت نارنجی، طراحی و ترکیب صدا: محمدحسین ابراهیمی، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، آهنگساز: پیام آزادی، دستیار یک کارگردان و برنامه‌ریز: نیما عبدالعظیمی، دستیار کارگردان: وحید احمدی، سید فراز عباسی، آندیا افراسیابی، طراح صحنه: گشین میراحمدی، نیلوفر فتاحی، طراح لباس: شاهده کریمی، طراح گریم: رعنا خالدی، منشی‌صحنه: گیتا فیضی، جلوه‌های‌ویژه: پدرام بهرامی، دستیار فیلمبردار: سیروان خضری، مهرشاد بختیاری، پیشوا قادری، دستیار تدوین: حسن منصوری، دستیار صدا: متین شیخ نصراللهی، مدیر تولید: صباح گویلی، جانشین تولید: کامیاب اردلان، گرافیست: اشکان ساعدپناه، دستیار صحنه: زانیار محبوبی، گوران بالکانه، متین میراحمدی، هلاله محمدی، آیناز احمدی، هستی کریمی، تدارکات: کیومرث شاطبی، میلاد کرمی، حمل‌ونقل: امیر کرمی، پشتیبانی‌فنی: لنز ایران، انجمن سینمای جوان، سیمرغ طلایی سنندج، تیزر: وحید احمدی، تیتراژ: علیرضا ربیع‌ مقدم، زیرنویس: رضا تاری‌وردی، مترجم: سپیده خلیلی، عکاس: معید محمدی و مشاور رسانه‌ای‌: فرانک قنبری.