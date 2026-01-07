هشدار نارنجی آلودگی هوا برای ۷ کلانشهر کشور تا پایان روز جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور برای هفت شهر پرجمعیت و صنعتی هشدار سطح نارنجی کاهش کیفیت هوا صادر کرد.
بر اساس این اطلاعیه، از فردا (پنجشنبه، ۱۸ دی)، تهران، کرج، مشهد، ارومیه، تبریز، اراک و اصفهان و روز جمعه (۱۹ دی)، تهران، کرج، اراک، اصفهان و مشهد با افزایش شاخص آلودگی، انباشت و تشدید غلظت آلایندههای جوی و تقویت کاهش کیفیت هوا مواجه خواهند شد.
در این گزارش، پایداری جو بهعنوان عامل اصلی اثرگذار بر افزایش آلودگی هوای دو روز آینده ذکر و اعلام شده است که افزایش غلظت آلایندهها موجب بالا رفتن شاخص آلودگی هوا تا حد ناسالم برای تمام گروهها خواهد شد. در صورت عدم کنترل منابع آلاینده ثابت و متحرک، پیشبینی میشود که شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی به آستانه خطرناک برسد.
همچنین کاهش تردد غیرضروری و پرهیز از انجام فعالیتهای ورزشی در فضای باز برای تمامی اقشار جامعه بهعنوان توصیههای سازمان هواشناسی اعلام شده است.
