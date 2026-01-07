به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: تا روز جمعه (۱۹ دی) جوّی آرام در اغلب مناطق کشور حاکم خواهد بود که این شرایط موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت می‌شود.

بر اساس این گزارش، از اواخر وقت روز جمعه با ورود یک سامانه بارشی به کشور، در استان‌های واقع در غرب و شمال‌غرب بارش برف و باران و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود و در استان‌های جنوبی نیز رعدوبرق رخ خواهد داد.

بنا بر اطلاعیه سازمان هواشناسی، روز شنبه (۲۰ دی) در برخی مناطق شمال‌غرب، غرب، جنوب‌غرب، جنوب و همچنین ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی و غربی، بارش برف و باران، وزش باد شدید موقت و در استان‌های جنوبی رعدوبرق مورد انتظار است. همچنین در این روز، در برخی مناطق شمال‌شرق کشور نیز بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

سازمان هواشناسی یادآور شد که روز جمعه (۱۹ دی) در برخی مناطق شمال‌غرب و روز شنبه در بخش‌هایی از جنوب‌شرق، جنوب، مرکز، شرق و شمال‌شرق کشور، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود که در برخی مناطق می‌تواند موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود. همچنین روز جمعه در غرب سواحل دریای خزر، وزش باد و افزایش دما دور از انتظار نیست.

بر پایه اعلام سازمان هواشناسی، آسمان تهران امروز (۱۷ دی) صاف و غبارآلود خواهد بود و حداقل دمای پایتخت ۲ و حداکثر دمای آن ۱۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.