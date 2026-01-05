به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح نارنجی از تداوم پایداری جو و انباشت آلاینده‌های جوی در استان تهران خبر داد.

بر اساس این هشدار که به‌ویژه بر روی مناطق مرکزی و نیمه جنوبی تهران تأکید دارد، استان تهران از سه‌شنبه (۱۶ دی) و تا پنجشنبه (۱۸ دی) با وارونگی دما و سکون نسبی جو و افزایش محسوس غلظت آلاینده‌های جوی به‌ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون و کاهش کیفیت هوا همراه می‌شود. این وضعیت می‌تواند به افزایش غبار محلی و غلظت آلاینده‌های جوی منجر شود که در برخی ساعات، کاهش دید و کیفیت هوا را به همراه خواهد داشت.

شاخص آلودگی هوا در این مدت به حد ناسالم برای گروه‌های حساس تا ناسالم برای همه خواهد رسید همچنین در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک، گاهی کیفیت هوا به حد بسیار ناسالم می‌رسد. این شرایط به ویژه در ساعات شب تا اوایل صبح روز اتفاق می‌افتد.

در این شرایط جوی سازمان هواشناسی به تمامی گروه‌ها توصیه کرده است که از تردد غیرضروری در ساعات اوج آلودگی هوا خودداری کنند همچنین استفاده از ماسک بهداشتی برای ترددهای ضروری در مناطق پر تردد شهری، پرهیز از فعالیت‌های فیزیکی سنگین و طولانی مدت و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز نیز توصیه شده است.

مهار فعالیت مراکز صنعتی آلاینده هوا و مدیریت مصرف سوخت‌های فسیلی نیز از دیگر توصیه‌هاست. آمادگی دستگاه‌های امدادرسان به‌ویژه بخش‌های بهداشت و درمان و اتخاذ تدابیر مدیریتی لازم جهت جلوگیری از افزایش غلظت آلاینده‌های جو نیز از جمله توصیه‌های هواشناسی استان تهران است.