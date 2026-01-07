ورود سامانه بارشی جدید از جمعه شب؛ دمای ۲۲ مرکز استان به زیر صفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کبری رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: تا روز جمعه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیشبینی شده است که این شرایط، سبب افزایش آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت میشود.
وی از ورود سامانه بارشی جدید از اواخر روز جمعه از شمال غرب و غرب کشور خبر داد و افزود: با ورود این سامانه بارشی، روز شنبه مناطقی از شمال غرب، غرب، جنوب غرب، جنوب، ارتفاعات و دامنههای البرز مرکزی و غربی شاهد بارش برفوباران و وزش باد شدید موقتی خواهند بود. همچنین بارندگیها در استانهای جنوبی کشور با رعدوبرق همراه است.
این کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به شرایط وزش باد در برخی مناطق کشور بیان کرد: روز جمعه مناطقی از شمال غرب و روز شنبه (۱۸ دی) ناطقی از شمال شرق، شرق، جنوب شرق، جنوب و مرکز کشور در برخی ساعات وزش باد شدید دارند که این وضعیت میتواند سبب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.
رفیعی یادآور شد: طی روز جمعه در غرب سواحل دریای خزر نیز وزش باد همراه با افزایش دما پیشبینی میشود. همچنین از بعدازظهر جمعه و در روز شنبه، آبهای خلیجفارس و غرب دریای خزر مواج و متلاطم خواهد بود.
وی با اشاره به وضعیت جوی پایتخت ادامه داد: تهران امروز (۱۷ دی) در شرایط غبارآلود قرار دارد و بیشینه دمای امروز تهران به ۱۰ درجه بالای صفر میرسد.
کارشناس سازمان هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: در شبانهروز گذشته، ۲۲ مرکز استان کشور دمای زیر صفر درجه سانتیگراد را تجربه کردهاند.
