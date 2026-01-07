به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: بر اساس الگوهای نقشههای پیشیابی هواشناسی، از ظهر روز جمعه (۱۹ دی) موج جدیدی از بارندگیها از سمت شمال غرب وارد کشور میشود و بهتدریج مناطق مختلفی را تحتتأثیر قرار خواهد داد.
وی افزود: برایناساس، ساکنان و مسافران شهرهای سلماس، ارومیه، نقده، پیرانشهر، بوکان، سردشت و بانه باید از جمعهشب انتظار بارش برف داشته باشند. این سامانه بارشی در روز شنبه (۲۰ دی) تمام استانهای واقع در نیمه غربی کشور را در برخواهد گرفت و پیشبینی میشود شدت بارندگیها در برخی نقاط استان آذربایجان شرقی از جمله مراغه و بستانآباد نسبتاً محسوس باشد.
این کارشناس سازمان هواشناسی بیان کرد: پیش از ورود سامانه بارشی، کیفیت هوا در برخی مناطق شمال غرب کشور در شرایط نامطلوب قرار دارد، بهطوری که استان آذربایجان غربی و شهرهایی مانند ارومیه، مهاباد، خوی و میاندوآب با هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا مواجه هستند.
اصغری با اشاره به وضعیت جوی شرق کشور ادامه داد: باتوجهبه پدیده انباشت آلایندهها، امروز و فردا (پنجشنبه، ۱۸ دی) در مشهد نیز در سطح هشدار نارنجی آلودگی هوا قرار دارد و رعایت توصیههای بهداشتی و زیستمحیطی در این کلانشهر اهمیت ویژهای دارد.
وی یادآور شد: بر اساس نقشههای هواشناسی، به هموطنان ساکن در نیمه جنوبی استان فارس بهعنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور، همچنین استان هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب غرب سیستان و بلوچستان این نوید داده میشود که طی ۳۰ روز آینده حداقل یک نوبت دیگر بارندگیهای مؤثر در این مناطق رخ خواهد داد. جزئیات تکمیلی این پیشبینی بهمحض افزایش میزان قطعیت، اطلاعرسانی میشود.
این کارشناس سازمان هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: مطابق الگوهای فعلی، دمای هوا در حدود دو سوم مناطق جنوبی کشور نسبت به میانگین بلندمدت سردتر است و تداوم این سرمای نامتعارف میتواند برخی فعالیتهای شغلی را تحتتأثیر قرار دهد. ازاینرو، توصیه میشود مشاغلی که فعالیت آنها به شرایط دمایی وابسته است، تمهیدات و اقدامات فنی لازم را در دستور کار قرار دهند.
