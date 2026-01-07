شعبانی: ۳۰ کمیته ویژه دومین کنگره ملی شهدای کردستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید شعبانی بعداز ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی اجرای دومین کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان در سنندج، با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد ملی اظهار کرد: کنگره شهدا بستری مهم برای زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در جامعه به‌ویژه در میان نسل جوان است.

وی با قدردانی از اقدامات اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود: این مجموعه با تعامل سازنده با سایر نهادها، نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های فرهنگی مرتبط با کنگره شهدا ایفا کرده است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به ساختار اجرایی این کنگره بیان کرد: در مجموع ۳۰ کمیته با بیش از ۱۷ هزار ریزبرنامه برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر کنگره ملی شهدا فعال هستند که کمیته صنعت، معدن و تجارت یکی از این کمیته‌ها به شمار می‌رود و می‌تواند نقش مهمی در غنای برنامه‌ها داشته باشد.

سرهنگ شعبانی با تأکید بر ضرورت توجه به مقوله بصیرت‌افزایی تصریح کرد: با توجه به توطئه‌ها و برنامه‌ریزی‌های دشمنان انقلاب اسلامی که به‌ویژه نسل جوان را هدف قرار داده‌اند، گنجاندن موضوع بصیرت و آگاهی‌بخشی در برنامه‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است.

دستگاه‌های اجرایی ظرفیت‌های خود را برای تحقق اهداف کنگره شهدا بکار گیرند

وی ادامه داد: همه دستگاه‌ها و نهادها وظیفه دارند در راستای تقویت انسجام ملی و با تکیه بر منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، تمامی ظرفیت‌های خود را برای تحقق اهداف این کنگره به کار گیرند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس کردستان با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی تلاش دارند فرهنگ اسلامی و هویت دینی جامعه را تضعیف کنند، گفت: مقابله با جنگ ادراکی و شناختی دشمنان نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، به‌ویژه فرهنگ ایثار و شهادت است.

سرهنگ شعبانی در پایان خاطرنشان کرد: کنگره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، یکی از مؤثرترین ابزارها برای مقابله با هجمه‌های فرهنگی دشمنان و صیانت از ارزش‌های اسلامی و انقلابی به شمار می‌رود.