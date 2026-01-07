خلیقی: کنگره شهدای کردستان باید به یک جریان فرهنگی ماندگار تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بختیار خلیقی بعدازظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برنامهریزی اجرای دومین کنگره ملی پنج هزار و ۵۳۶ شهید استان، بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فرهنگی استان برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد ملی تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه والای شهدا اظهار کرد: مسئولیت امروز ما در برابر شهدایی است که با جانفشانی خود بزرگترین احسان را به ملت ایران کردند و کمترین وظیفه ما، بازتاب شایسته مجاهدتها و رشادتهای آنان است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه نقش اصناف در دوران دفاع مقدس و همچنین در جنگ ۱۲ روزه بر کسی پوشیده نیست، افزود: اصناف همواره با تمام توان در کنار نظام بوده و در مسیر خدمترسانی به مردم نقش مؤثری ایفا کردهاند.
خلیقی ادامه داد: با تکیه بر روحیه جهادی، وطندوستی و فرهنگ ایثار و شهادت که در میان اصناف استان کردستان وجود دارد، کنگره پنج هزار و ۵۳۶ شهید استان به بهترین شکل ممکن برگزار خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر هویت تاریخی و فرهنگی استان خاطرنشان کرد: کردستان سرزمین مجاهدتهای خاموش است و همه ما وظیفه داریم در حفظ نام و یاد شهدای این دیار و انعکاس رشادتهای آنان تلاش مضاعف داشته باشیم.
