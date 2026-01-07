  1. استانها
خلیقی: کنگره شهدای کردستان باید به یک جریان فرهنگی ماندگار تبدیل شود

سنندج- مدیرکل صمت کردستان گفت: استان کردستان دارای ظرفیت‌های غنی فرهنگی است و باید از این توانمندی‌ها برای تبدیل کنگره ملی شهدای کردستان به یک جریان اثرگذار فرهنگی بهره گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بختیار خلیقی بعدازظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌ریزی اجرای دومین کنگره ملی پنج هزار و ۵۳۶ شهید استان، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فرهنگی استان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا اظهار کرد: مسئولیت امروز ما در برابر شهدایی است که با جانفشانی خود بزرگ‌ترین احسان را به ملت ایران کردند و کمترین وظیفه ما، بازتاب شایسته مجاهدت‌ها و رشادت‌های آنان است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه نقش اصناف در دوران دفاع مقدس و همچنین در جنگ ۱۲ روزه بر کسی پوشیده نیست، افزود: اصناف همواره با تمام توان در کنار نظام بوده و در مسیر خدمت‌رسانی به مردم نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.

خلیقی ادامه داد: با تکیه بر روحیه جهادی، وطن‌دوستی و فرهنگ ایثار و شهادت که در میان اصناف استان کردستان وجود دارد، کنگره پنج هزار و ۵۳۶ شهید استان به بهترین شکل ممکن برگزار خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر هویت تاریخی و فرهنگی استان خاطرنشان کرد: کردستان سرزمین مجاهدت‌های خاموش است و همه ما وظیفه داریم در حفظ نام و یاد شهدای این دیار و انعکاس رشادت‌های آنان تلاش مضاعف داشته باشیم.

