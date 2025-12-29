دروغگوی ۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر، وطن امروز نوشت: شخص رئیسجمهور آمریکا در این کشور به عنوان یک چهره با دروغهای شاخدار شناخته میشود. این موضوع را بسیاری از رسانههای آمریکایی مورد توجه قرار دادهاند و حتی برخی رسانهها برای عملکرد دونالد ترامپ، «دروغشمار» راهاندازی کردهاند. بهتازگی نیز تلویزیون «سیانان» در گزارشی دهها دروغ بزرگ ترامپ در سال میلادی رو به پایان (۲۰۲۵) را برشمرده و آنها را مورد بررسی قرار داده است.
روزنامه «گاردین» نیز در گزارشی با انتقاد از دروغهای مختلف عنوانشده از سوی ترامپ، گفته است دروغگویی از زمانی در دولت وی رایج و تبدیل به یک موضوع عادی شد که «کلیان کانوی»، مشاور ترامپ در دولت اول او چند روز پس از مراسم تحلیف در اوایل سال ۲۰۱۷، عبارت «حقایق جایگزین» را ابداع کرد و این حقایق جایگزین در واقع رسمیت بخشیدن به دروغگویی بود.
ترامپ در دفاع از کارنامه دولت فعلی خود در سال اول مدعی جذب ۱۷ تا ۱۸ تریلیون دلار سرمایهگذاری در آمریکا شده اما آیا این آمار واقعیت دارد؟ اگر حتی چند سخنرانی یا مصاحبه از ترامپ را تماشا کرده باشید، متوجه میشوید او به صورت مدام درباره چگونگی کاهش قیمتها در سال جاری، چگونگی پایان دادن به ۸ جنگ و درباره چگونگی تخلیه زندانها و مراکز روانی صحبت میکند!
اما آیا این ادعاهای ترامپ واقعیت دارد؟
گاردین در گزارشی نوشت دروغگویی ترامپ مانند دوره اول ریاستجمهوریاش چندان آشکار و مشخص نیست اما برخی ادعاهای ترامپ نشان میدهد او مخاطبانش را بسیار احمق فرض کرده است. «آندره اسپایسر» و «متس آلوسون» در کتاب خود با عنوان «پارادوکس حماقت» نوشتهاند احمقپنداری دیگران را میتوان به عنوان یک مشکل سیستمهای اجتماعی در نظر گرفت و حتی بدتر اینکه احمقپنداری میتواند «کارکردی» شده و به ویژگیای در عملکرد روزانه دولتها تبدیل شود.
در این صورت آیا دولت ترامپ با بحران احمقپنداری دیگران مواجه است و با طرح برخی ادعاها، از آگاهی دیگران بیخبر است؟ این گزارش با استناد به دادههای تلویزیون سیانان و دیگر رسانههای غرب و آمریکا نگاهی به بزرگترین و مهمترین دروغهای رئیسجمهور آمریکا در سال ۲۰۲۵ خواهد داشت.
دروغ ۱: عدد ساختگی جذب سرمایهگذاری
ترامپ، رئیسجمهوری است که عاشق اعداد بزرگ است، حتی اگر این اعداد و ارقام جعلی باشند. او در سخنرانیهایش ادعا کرده در کمتر از یک سال حضورش در کاخ سفید، «۱۷ تریلیون دلار» سرمایهگذاری در ایالات متحده جذب کرده است اما وبسایت کاخ سفید اعلام کرد این رقم در واقع ۸.۸ تریلیون دلار است. با وجود گزارش رسمی وبسایت کاخ سفید اما ترامپ به اعداد بزرگتر ساختگی اشاره و در سخنرانی دیگری ادعای جذب «۱۸ تریلیون دلار» سرمایه در آمریکا را مطرح کرده است؛ عددی که با گزارش رسمی کاخ سفید متناقض است.
دروغ ۲: همه قیمتها پایین آمده است
ترامپ حتی درباره موضوعاتی که مردم عادی خودشان میتوانند ببینند، دروغ میگوید. او ماه گذشته ادعا کرد در آمریکا «تورمی وجود ندارد»، در حالی که تورم وجود دارد و گزارشها نشان میدهد نرخ تورم سالانه در ایالات متحده دسامبر ۲۰۲۵ به ۲.۷ درصد رسیده است. ترامپ همچنین مدعی شده در آمریکا «همه قیمتها پایین آمده است»، در حالی که بر اساس گزارشها قیمت هزاران محصول افزایش یافته. ترامپ مدعی است قیمت مواد غذایی «بسیار پایین آمده»، در حالی که افزایش یافته است. نظرسنجیها نشان میدهد اکثر آمریکاییها ادعاهای او را باور ندارند.
دروغ ۳: کاهش «۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ درصدی» قیمت داروهای تجویزی
ترامپ نهتنها از ارقام غیرقابل باور، بلکه از ارقام غیرممکن نیز استفاده میکند. او در موارد متعددی اعلام کرده سیاستهایش قیمت داروهای تجویزی را ۵۰۰ درصد یا گاهی ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ درصد یا حتی ۳ هزار درصد کاهش خواهد داد. این ادعاها حتی در ریاضیات هم رد میشود، چون کاهش بیش از ۱۰۰ درصد به این معناست که آمریکاییها برای تهیه داروهای خود نهتنها پول نمیدهند، بلکه چند برابر قیمت دارو پول دریافت میکنند (!) اما واقعیت اینگونه نیست.
دروغ ۴: کشورهای خارجی تعرفههای دولت آمریکا را پرداخت میکنند
با افزایش مداوم تورم در آمریکا که بخشی از آن به دلیل تعرفههای گسترده ترامپ بر محصولات وارداتی است، ترامپ مدعی شده این تعرفهها توسط شرکتهای خارجی پرداخت میشود اما واقعیت این است که این تعرفهها به دلیل تورم از جیب شهروندان آمریکایی پرداخت میشود.
دروغ ۵: پورتلند در حال سوختن بود
ترامپ بارها گفته است وقتی او سال گذشته رئیسجمهور آمریکا شد، شهر آمریکایی پورتلند «در حال سوختن کامل» بود، در حالی که چنین ادعایی صحت ندارد. هرچند اعتراضاتی در این شهر آمریکا جریان داشت.
دروغ ۶: عدم ارتکاب قتل در واشنگتندیسی
ترامپ ۳ بار به دروغ ادعا کرد واشنگتندیسی به عنوان پایتخت آمریکا در ۶ ماه گذشته که او به عنوان رئیسجمهور روی کار آمده، حتی یک قتل هم نداشته است اما آمار پلیس و پیگیریهای واشنگتنپست نشان میدهد شهر واشنگتندیسی در ۶ ماه گذشته شاهد بیش از ۵۰ قتل بوده است.
دروغ ۷: فرماندار دموکرات مریلند مرا «بزرگترین رئیسجمهور تمام عمر» نامید
ترامپ به تازگی نیز ادعا کرده وس مور، فرماندار دموکرات مریلند، در ملاقات خصوصی به او گفته است: «جناب! شما بزرگترین رئیسجمهور تمام دوران من هستید» و «جناب! شما کار فوقالعادهای انجام میدهید» اما روز بعد از این ادعای ترامپ، فرماندار مریلند با انتشار فیلم دیدار خود با ترامپ، ادعاهای ترامپ را دروغ خواند.
دروغ ۸: در یک شبانهروز به جنگ اوکراین پایان میدهم
در تجمعات انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۲۴ او بارها وعده جدی پایان دادن به جنگ در اوکراین «ظرف ۲۴ ساعت» پس از بازگشت به کاخ سفید را اعلام کرد اما یک سال پس از روی کار آمدن او در کاخ سفید جنگ اوکراین هنوز ادامه دارد!
دروغ ۹: دولت آمریکا برای حماس هزینه کرده است
ترامپ برای توجیه تلاش خود برای قطع کمکهای خارجی، از یک مثال کاملاً تخیلی و غیرواقعی استفاده کرده و گفته است آمریکا در دولت بایدن ۵۰ میلیون دلار به حماس داده اما بررسیهای سیانان نشان میدهد هیچ مبنای آشکاری برای این ادعا وجود ندارد. ترامپ همچنین رقم ساختگی کمک بایدن به حماس را به «۱۰۰ میلیون دلار» هم افزایش داد بدون اینکه شرمی از دروغگویی داشته باشد.
دروغ ۱۰: هر قایق مواد مخدر در کارائیب ۲۵ هزار آمریکایی را میکشد
این ادعای ترامپ نیز از جمله دروغهای او برای توجیه محاصره و جنگ علیه ونزوئلاست، چون حملات نظامی ترامپ به قایقهای ادعایی مواد مخدر در کارائیب با انتقادات داخلی و بینالمللی روبهرو شده و کارشناسان خاطرنشان کردند این رقم هیچ منطقی ندارد و طبق دادههای فدرال، تعداد کل مرگومیر ناشی از مصرف مواد مخدر در آمریکا در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۲ هزار مورد بوده است. دولت ترامپ تاکنون دهها قایق در دریای کارائیب را بدون ارائه شواهدی بمباران و غرق کرده است.
دروغ ۱۱: تکذیب ادعاهای خود!
ترامپ ماه میلادی گذشته به خبرنگار ایبیسینیوز گفت «بدون هیچ مشکلی» تمام فیلمهای پنتاگون از حمله به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در کارائیب را منتشر خواهد کرد اما هفته گذشته اعلام کرد «من این حرف را نگفتم» و تصمیمی به انتشار فیلم حملات به قایقها ندارم.
دروغ ۱۲: کشورهای خارجی، زندانیان و روانیهای خود را به آمریکا میفرستند
با وجود طرح چنین ادعایی از سوی ترامپ اما تاکنون کاخ سفید هرگز نتوانسته مدرکی ارائه دهد که حتی یک کشور خارجی زندانیان خود را به آمریکا فرستاده باشد!
دروغ ۱۳: به ۸ جنگ پایان دادم
ترامپ در سازمان ملل متحد اظهار داشت: «من به ۸ جنگ پایان دادم». ترامپ حتی در فهرستی مدعی پایان دادن به جنگ مصر و اتیوپی شد، در حالی که این ۲ کشور دارای اختلاف هستند اما وارد جنگ نشدهاند. وضعیت پرتنش بین صربستان و کوزوو نیز در فهرست جنگهای پایانیافته توسط ترامپ بود، در حالی که هرگز جنگی در دوران ترامپ در مرز صربستان و کوزوو رخ نداده است.
دروغ ۱۴: مردم کانادا به دنبال تبدیل شدن به پنجاهویکمین ایالت آمریکا هستند
ترامپ بارها پیشنهاد الحاق کانادا را مطرح کرده و بارها مدعی شده «مردم کانادا» ایده او برای تبدیل شدن کانادا به پنجاهویکمین ایالت آمریکا را دوست دارند اما نظرسنجیها نشان داد این ایده بشدت از سوی مردم کانادا رد میشود، به طوری که از هر ۱۰ بزرگسال، ۹ نفر با الحاق به آمریکا مخالفند.
دروغ ۱۵: کسی به کنگره حمله نکرد
ترامپ بیش از ۴ سال تلاش کرده است حقایق شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ را که در آن گروهی از هواداران ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا حمله کردند، تحریف کند. او بهتازگی نیز حمله به کنگره را رد کرده و گفته است کسی به کنگره حمله نکرد اما فیلم حمله شورشیان طرفدار وی به کنگره آمریکا به وفور در دسترس است.
دروغ ۱۶: در امور وزارت دادگستری مداخله نمیکنم
«نورا اُدانل»، روزنامهنگار سیبیاس گزارش داده است ترامپ حداقل ۵ نفر از مخالفان سیاسیاش از جمله جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی، جیمز کومی، مدیر سابق افبیآی و لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک را تحت پیگرد و کیفرخواست قرار داده و این اقدام را با فشار به وزارت دادگستری انجام داده است. بر اساس گزارش گاردین، ترامپ همچنین وزارت دادگستری را برای عدم انتشار کامل پرونده اپستین تحت فشار قرار داده است.
دروغ ۱۷: پرونده اپستین به وسیله اوباما ساخته شده
ترامپ تابستان مدعی شد پرونده اپستین توسط اوباما ساخته شده است. این در حالی است که وزارت دادگستری دولت ترامپ نیز صحت مدارک و مستندات موجود و واقعی پرونده اپستین را تأیید کرده است.
دروغ ۱۸: آمریکا «تنها کشور جهان» است که رأیگیری پستی دارد
ترامپ ادعا کرده ایالات متحده «تنها کشور جهان» است که رأی پستی دارد اما گزارشها نشان میدهد دهها کشور دیگر از جمله کانادا، انگلیس، آلمان، استرالیا و سوئیس از رأیگیری پستی استفاده میکنند.
دروغ ۱۹: نوزادان بیش از ۸۰ واکسن را همزمان دریافت میکنند
ترامپ با ساختن اعداد و ارقام به دروغ ادعا کرد «شما یک کودک کوچک، یک کودک کوچک آسیبپذیر دارید و یک مخزن حاوی ۸۰ واکسن مختلف را به او تزریق میکنید» اما این ادعا از نظر پزشکی و عقلانی رد شده و وزارت بهداشت آمریکا نیز تزریق ۸۰ واکسن به کودکان را تکذیب کرده است.
دروغ ۲۰: به بیمه آمریکاییها دست نمیزنم
ترامپ ادعا کرده به بیمه درمانی آمریکاییها دست نخواهد زد و بیمه به همان شکل گذشته باقی خواهد ماند اما در عمل و بر اساس گزارش سیبیاس، ترامپ در بودجه فدرال صدها میلیارد دلار بودجه بیمه درمانی آمریکا را حذف کرده است.
دروغ ۲۱: بمباران تأسیسات هستهای ایران به اهداف خود رسید
به دنبال حمله مشترک واشنگتن و تلآویو علیه تأسیسات هستهای ایران، رئیسجمهور آمریکا بارها در سخنرانیها و مصاحبههای خود، اصرار کرده حمله آمریکا، تأسیسات هستهای ایران را نابود کرده است اما یک ارزیابی فاششده از سوی آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا نشان میدهد اجزای اصلی برنامه هستهای ایران نابود نشده و این حملات پیشرفت ایران را تنها چند ماه عقب انداخت، نه چند سال.
دروغ ۲۲: تغییر جنسیت ورزشکاران
ترامپ ادعا کرده ۲ برنده مدال طلای بوکس زنان در بازیهای المپیک پاریس، مردانی بودند که «تغییر جنسیت» دادند اما کمیته بینالمللی المپیک این ادعا را تکذیب کرد و گفت هیچ یک از قهرمانان تغییر جنسیت نداده بودند.
دروغ ۲۳: اُتیسم کودکان بیشتر شده
ترامپ ادعا کرده ۲۰ سال پیش، اتیسم کودکان یک مورد در ۱۰ هزار مورد بود اما اکنون یک در ۳۴ مورد است. کارشناسان میگویند این ادعای ترامپ نادرست است و افزایش تشخیص اتیسم (۱ نفر از ۳۶ کودک تا ۸ سالگی در سال ۲۰۲۰) احتمالاً به آگاهی بیشتر از علائم و بهبود شیوههای غربالگری مربوط میشود، نه افزایش ابتلاء.
دروغ ۲۴: چین کانال پاناما را اداره میکند
ترامپ ادعا کرده بیش از همه، چین کانال پاناما را اداره میکند اما چین و پاناما چنین ادعایی را رد و پکن هرگونه دخالت در امور داخلی پاناما را تکذیب کرده است.
دروغ ۲۵: با رأی جوانان پیروز شدم
ترامپ پیروزی خود در انتخابات ۲۰۲۴ را به علت رأی جوانان عنوان کرده است اما دادههای آماری انتخابات آمریکا نشاندهنده آن است بیشتر نسل جوان آمریکا به رقیب ترامپ، یعنی کاملاً هریس رأی دادند و در واقع ترامپ در انتخابات به جوانان باخت.
