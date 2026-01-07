به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای بی اشاره به تجاوز کشورش به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهور منتخب و قانونی این کشور به همراه همسرش ادعا کرد: اولین قدم، دستیابی به ثبات در ونزوئلا است! ما برای دستیابی به آشتی ملی در ونزوئلا تلاش خواهیم کرد!

وزیر امور خارجه آمریکا قصد کشورش از تجاوز به کاراکاس را این چنین مورد اذعان قرار داد: در تلاشیم تا دسترسی شرکت‌های آمریکایی و غربی به بازار ونزوئلا را تسهیل کنیم. ونزوئلا در حال حاضر هیچ درآمدی از نفت دریافت نمی‌کند و این امر تنها از طریق آمریکا امکان‌پذیر خواهد بود.

مارکو روبیو سپس مدعی شد: نحوه توزیع درآمد حاصل از فروش نفت ونزوئلا را به گونه‌ای که به نفع مردم ونزوئلا باشد، کنترل خواهیم کرد! ما در حال اجرای توافقی برای خرید ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت ونزوئلا هستیم. یک مرحله گذار در ونزوئلا وجود خواهد داشت. ونزوئلا قادر به فروش نفت نخواهد بود مگر اینکه ما تصمیم بگیریم. مشارکت ما در ونزوئلا هیچ هزینه‌ای برای ما نخواهد داشت. مقامات دولت موقت ونزوئلا درخواست کرده‌اند که از درآمد حاصل از فروش نفتکش توقیف شده امروز، بهره‌مند شوند!

وی گستاخانه افزود: ما در گرینلند منافعی داریم و رئیس جمهور ترامپ از دوره اول ریاست جمهوری خود درباره خرید آن صحبت کرده است. هفته آینده با مقامات دانمارکی دیدار خواهم کرد.