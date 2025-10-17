به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یورو نیوز، جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ که پس از ترک کابینه نخست وی از منتقدان سرسخت رئیس جمهور آمریکا به شمار میآید، با کیفرخواست قضایی از سوی دادستانهای دولت فدرال مواجه شد.
بر اساس اعلام این رسانه، وی ممکن است به سالها زندان محکوم شود.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که در این خصوص پروندهای را به هیئت منصفه دادگاه فدرال در ایالت مریلند ارائه کرده است.
هیئت منصفه دادگاه فدرال در ایالت مریلند نیز خبر داد که مدارک ارائه شده برای صدور کیفرخواست و آغاز روند دادرسی علیه مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ کافی است.
این موضوع پس از آن رخ داد که ماموران اف بی آی در ماه آگوست منزل و دفتر جان بولتون را در ارتباط با تحقیق پیرامون نحوه نگهداری اسناد محرمانه بازرسی کردند.
گفتنی است که پس از این رویداد، وی سومین رقیب سیاسی رییس جمهور آمریکا است که در هفتههای اخیر با اتهامات قضایی مواجه میشود. جیمز کومی مدیر پیشین افبیآی و لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک که دونالد ترامپ بارها علناً آنها را مورد انتقاد شدید قرار داده بود نیز با پروندههای قضائی مواجه شدهاند.
در متن این کیفرخواست آمده است: اسناد مذکور شامل اطلاعاتی درباره مقامات یک دشمن خارجی و همچنین اطلاعاتی درباره منابع و روشهای جمع آوری اطلاعات برای به دست آوردن اظهارات از یک دشمن خارجی هستند.
اگر جان بولتون در دادگاه مجرم شناخته شود، ممکن است برای هر اتهام به ۱۰ سال زندان محکوم شود.
