۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۸

مسکو ربایش مادورو را «تجاوز مسلحانه و سرقت از سوی آمریکا» توصیف کرد

سخنگوی وزارت خارجه روسیه ربایش رییس جمهور منتخب و قانونی ونزوئلا را «تجاوز مسلحانه و سرقت از سوی آمریکا» توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخاروا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه ربایش رئیس جمهور منتخب و قانونی ونزوئلا از سوی نیروهای آمریکا را به عنوان «تجاوز مسلحانه» و «سرقت» محکوم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مصاحبه با اسپوتنیک، ۵ اصطلاح آشکار و مسلم که واسیلی نبنزیا، نماینده کشورش در سازمان ملل، برای توصیف ربودن رئیس جمهور ونزوئلا توسط آمریکا به کار برد را شرح داد: شوک، جنایت، بی‌قانونی، تجاوز مسلحانه آمریکا و سرقت.

آمریکا در سوم ژانویه با تجاوز نظامی به خاک ونزوئلا، نیکلاس مادورو رئیس جمهور قانونی این کشور و همسر او را ربود و آنها را در خاک آمریکا دادگاهی می‌کند.

