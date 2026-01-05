تشکیل یک کمیسیون ویژه در ونزوئلا برای آزادی مادورو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزیر ارتباطات ونزوئلا اعلام کرد که یک کمیسیون در پارلمان این کشور برای پیگیری روند آزادی نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا تشکیل شده است.

وی در ادامه افزود که رئیس جمهور موقت ونزوئلا این کمیسیون ویژه را در جریان نشست کابینه تشکیل داد تا برای آزادی مادورو و همسرش تلاش کند.

ربودن مادورو و همسرش در جریان تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا موجی از واکنش‌های منفی را در میان کشورهای مختلف به دنبال داشته است.

مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه این اقدام را یادآور اصطلاح غرب وحشی دانست و آن را غیر قانونی توصیف کرد.