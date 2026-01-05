  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۷

تشکیل یک کمیسیون ویژه در ونزوئلا برای آزادی مادورو

تشکیل یک کمیسیون ویژه در ونزوئلا برای آزادی مادورو

وزیر ونزوئلایی از تشکیل یک کمیسیون ویژه برای آزادی نیکلاس مادورو در پارلمان این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزیر ارتباطات ونزوئلا اعلام کرد که یک کمیسیون در پارلمان این کشور برای پیگیری روند آزادی نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا تشکیل شده است.

وی در ادامه افزود که رئیس جمهور موقت ونزوئلا این کمیسیون ویژه را در جریان نشست کابینه تشکیل داد تا برای آزادی مادورو و همسرش تلاش کند.

ربودن مادورو و همسرش در جریان تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا موجی از واکنش‌های منفی را در میان کشورهای مختلف به دنبال داشته است.

مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه این اقدام را یادآور اصطلاح غرب وحشی دانست و آن را غیر قانونی توصیف کرد.

کد خبر 6712883

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها