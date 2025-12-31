کاراکاس: حمله اوکراین به اقامتگاه پوتین، اقدامی تروریستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ونزوئلا امروز چهارشنبه حمله اوکراین به اقامتگاه پوتین را به شدت محکوم کرد.

وزارت امور خارجه ونزوئلا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حمله را یک اقدام تروریستی می‌داند که امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند.

ایوان گیل وزیر خارجه ونزوئلا در بیانیه‌ای در کانال تلگرام خود در این خصوص گفت: ونزوئلا این حمله را یک اقدام تروریستی بسیار شدید، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی توصیف می‌کند. ونزوئلا استفاده عمدی از سلاح‌های دوربرد علیه رئیس یک دولت را جنایتکارانه و با هدف گسترش هرج و مرج، ارعاب سیاسی و بی ثباتی جهانی دانسته و آن را محکوم می‌کند.

وزیر خارجه ونزوئلا همچنین همبستگی کامل خود را با مردم و دولت روسیه ابراز کرد و خواستار توقف فوری اقدامات تروریستی شد که غیرنظامیان و ثبات بین‌المللی را به خطر می‌اندازد و تأکید کرد که تروریسم به هر شکل یا تحت هر بهانه‌ای هرگز قابل قبول یا قابل توجیه نیست.