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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

ترامپ: ونزوئلا در مقابل دادن نفت، فقط می‌تواند کالای آمریکایی بگیرد

ترامپ: ونزوئلا در مقابل دادن نفت، فقط می‌تواند کالای آمریکایی بگیرد

رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که ونزوئلا در مقابل فروش نفت به واشنگتن، فقط می‌تواند کالاهای آمریکایی تحویل بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، نوشت: قرار است ونزوئلا با پولی که از توافق جدید نفتی ما دریافت می‌کند، فقط محصولات ساخت آمریکا را خریداری کند.

وی، محصولات کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای بهبود زیرساخت‌های حوزه برق و انرژی را از جمله محصولاتی عنوان کرد که قرار است واشنگتن به کاراکاس صادر کند.

این مقام آمریکایی گفت: ونزوئلا متعهد می‌شود آمریکا را به‌عنوان شریک اصلی تجاری خود انتخاب کند.

دولت دونالد ترامپ، ونزوئلا و منابع آن را به صورت انحصاری متعلق به خود می‌داند و از کاراکاس خواسته است شرکت‌های چینی و روس را از این کشور اخراج کند.

کد مطلب 6717697

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    نظرات

    • محسن IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 8
      پاسخ
      واقعا بعضی وقت ها باید به ایشان خندید

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