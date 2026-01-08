به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، نوشت: قرار است ونزوئلا با پولی که از توافق جدید نفتی ما دریافت میکند، فقط محصولات ساخت آمریکا را خریداری کند.
وی، محصولات کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای بهبود زیرساختهای حوزه برق و انرژی را از جمله محصولاتی عنوان کرد که قرار است واشنگتن به کاراکاس صادر کند.
این مقام آمریکایی گفت: ونزوئلا متعهد میشود آمریکا را بهعنوان شریک اصلی تجاری خود انتخاب کند.
دولت دونالد ترامپ، ونزوئلا و منابع آن را به صورت انحصاری متعلق به خود میداند و از کاراکاس خواسته است شرکتهای چینی و روس را از این کشور اخراج کند.
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