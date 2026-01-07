  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۱۱

واکنش مسکو به توقیف کشتی روسی از سوی آمریکا

واکنش مسکو به توقیف کشتی روسی از سوی آمریکا

وزارت حمل و نقل روسیه در واکنش به توقیف نفتکش‌ این کشور از سوی راهزنان آمریکائی اعلام کرد: هیچ دولتی حق ندارد علیه کشتی‌هایی که در حوزه قضایی سایر کشورها ثبت شده‌اند، از زور استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت حمل و نقل روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای در واکنش به توقیف نفتکش‌های متعلق به این کشور از سوی راهزنان آمریکائی اعلام کرد: در تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵، کشتی «مارینه را» (که قبلاً بلا- ۱ نام داشت) مجوز موقت دریانوردی با پرچم دولتی فدراسیون روسیه را دریافت کرد

در بیانیه صادره از سوی وزارت حمل و نقل روسیه در این خصوص اضافه شده است: این مجوز مطابق با قوانین روسیه و مفاد حقوق بین‌الملل صادر شده است. طبق مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، اصل آزادی دریانوردی در دریاهای آزاد اعمال می‌شود.

وزارت حمل و نقل روسیه در ادامه افزود: هیچ دولتی حق ندارد علیه کشتی‌هایی که به طور قانونی در حوزه قضایی سایر کشورها ثبت شده‌اند، از زور استفاده کند.

این در حالیست که آمریکا امروز ۲ کشتی را مورد سرقت قرار داده و آنها را ربود. ابتدا نفتکش مارینه را (که قبلاً ً بلا- ۱ نام داشت) با پرچم روسیه در اقیانوس اطلس و سپس نفتکش سوفیا مرتبط با ونزوئلا در دریای کارائیب.

کد خبر 6717101

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه